‚Spousta věcí, se kterými je potřeba pohnout.‘ Podle expertů čeká Kremlíka na dopravě hodně práce

Nového ministra dopravy, kterým by se měl stát Vladimír Kremlík, čeká mnoho práce, shodli se ve středu dopravní experti. Měl by se podle nich zaměřit na zjednodušení dopravní výstavby a legislativy nebo liberalizaci železnice. Kremlík, který je teď náměstkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), by měl od 30. dubna nahradit ve funkci odstupujícího Dana Ťoka (za ANO).

