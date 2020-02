Vyšší bere, agendu Českých drah si řídil přímo premiér Babiš, říká exministr dopravy Kremlík

Premiér Andrej Babiš přímo úkoloval šéfa Českých drah, říká v obsáhlém rozhovoru pro Český rozhlas někdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Nebylo to tak, že bych přímo České dráhy řídil, což mě jako ministra dopravy štvalo,“ přiznává. Sám pro sebe si to vysvětlil tím, že „vyšší bere“. Dopravní expert a bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos říká, že pokud by to byla pravda, šlo by o zcela nestandardní situaci a střet zájmů. rozhovor Praha 6:00 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kremlík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš v reakci odmítl, že by dával pokyny napřímo, prý se jen zajímal o činnost státní organizace. Kremlíka Babiš z vlády odvolal kvůli údajně předražené zakázce na informační systém pro dálniční známky. Krátce na to vyšlo najevo podezření, že před Vánoci ministrovi jeho známý advokát nabídl úplatek 1,5 milionu korun. Kvůli tomu se Kremlík obrátil na BIS.

„Pan premiér je v dobrém slova smyslu predátor, který chce mít nad vším kontrolu a všechno chce řídit. Víc bych za tím nehledal, než že prostě cítil potřebu napřímo vydávat pokyny,“ popisuje Kremlík soužití ve vládě s Babišem ve velkém rozhovoru.

Jaké byly aktuálně vaše vztahy s premiérem Andrejem Babišem? Na facebook jste napsal, že jste spolu měli „velmi otevřené výměny názorů“. A také jste napsal, že se to týkalo Českých drah. Kvůli čemu? Je pravda, že při nástupu na ministerstvo dopravy vám premiér řekl, že budete řídit všechno kromě Českých drah?

Situace byla taková, že já jsem si prosadil na předsedu dozorčí rady pana Pavla Kysilku jako zkušeného bankéře a ekonoma, který byl ve státních službách. Jsem tomu rád, ale ne všichni tomu fandili, někteří mi to vyčítali. Chtěl jsem udělat další zásadní změny, pokud jde o skupinu Českých drah, zejména u dozorčí rady a dceřiných společností. Na to už nezbyl čas a tyto agendy si potom řídil přímo pan premiér.

Vyjádření premiéra Andreje Babiše Andrej Babiš Kremlíkovo tvrzení v SMS vyjádření odmítl. „Pokyny státním firmám nedávám. Zajímám se o jejich činnost a to o všechny státní firmy, nejen ČD. Mluvím s každou státní firmou napřímo, je to moje práce. Firmy neúkoluju, vyjadřuju názor na jejich činnost,“ napsal Babiš.

Co to znamená?

To znamená, že jsem byl informován generálním ředitelem drah Václavem Nebeským o situacích vždy až ex post. Tedy to nebylo tak, že já bych přímo České dráhy řídil, což mě jako ministra dopravy štvalo, protože ministerstvo řídí dráhy. A ministr je má řídit.

Takže pan premiér přímo úkoloval ředitele Českých drah?

Měl jsem informaci od pana Nebeského, že probíhala přímá komunikace a přímé zadání úkolů. Já byl vždy informován ex post. Bohužel tady platí – vyšší bere. A musel jsem respektovat pana premiéra, to tak v životě je.

Co konkrétně pan premiér řídil?

K tomu se nechci přímo vyjadřovat, jsou to skutečně věci, které mohou být obchodním tajemstvím.

Premiér jako predátor

Jak vám to vysvětlil, z jakého titulu premiér řídil České dráhy?

Myslím si, že pan premiér je v dobrém slova smyslu predátor, který chce mít nad vším kontrolu a všechno chce řídit. Víc bych za tím nehledal, než že prostě cítil potřebu napřímo vydávat pokyny panu Nebeskému.

Můžete říct alespoň zhruba oblasti, kterých se ty pokyny směrem k vedení drah týkaly?

Určitě z části obchodního vedení společnosti. Ale ty dotazy bych nechal na panu Nebeském.

Jakou formou pana Nebeského premiér řídil?

Pan premiér v obecné rovině řídí pomocí telefonátů a SMS zpráv.

Vyjádření Václava Nebeského, generálního ředitele Českých drah „Je pravda, že se pan premiér zajímá o fungování Českých drah jakožto 100% státem vlastněnou společnost, nicméně není pravdou, že by udílel mně nebo vedení společnosti jakékoliv pokyny. České dráhy jako akciová společnost má svoji řídící a kontrolní strukturu, kterou tvoří Řídící výbor, Dozorčí rada a představenstvo.“

Takže panu Nebeského posílal SMS zprávy, co má dělat?

Říkám v obecné rovině, jak řídí pan premiér. Když jsme s ním seděli, tak jsem mu říkal o nominaci pana Kysilky a on s ní souhlasil. Takže aby to neznělo nějak špatně. Každopádně pan premiér řídí, je to obecně známo, telefonáty, SMS zprávami a případně na schůzkách.

Vy jste jako ministr dopravy přistoupil na to, že vlastně budete řídit všechno, co se týká ministerstva, kromě Českých drah?

Ne, takto to není, že bych na to přistoupil. Protože jsem byl odpovědný ministr dopravy, tak jsem si samozřejmě informace opatřoval. A samozřejmě jsem měl pravidelné schůzky jak s panem generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Jiřím Svobodou, tak i s panem generálním ředitelem Českých drah Nebeským.

Nám ale pořád nejde do hlavy, z jakého titulu premiér této země Andrej Babiš řídí České dráhy.

To není otázka na mě, nezlobte se.

Ale vy jste byl ministr dopravy, proto se ptáme.

Já jsem to vysvětlil. Pan premiér má někdy tendenci věc urychleně řešit. Když je někde nespokojen, tak prostě zvedne telefon, pošle zprávu a vydává pokyny.

Uvědomoval jste si ale v té situaci, že vy jako ministr dopravy za to nesete odpovědnost? Jinými slovy premiér sice rozhoduje nebo dává nějaké pokyny, ale za ty kroky zodpovídáte vy…

To jsem si plně uvědomoval. A proto také byly schůzky s panem generálním ředitelem Nebeským, který mě o situaci vždy informoval. Ano, ministr dopravy nese odpovědnost.

Stalo se, že jste nesouhlasil s některými pokyny premiéra?

Nesouhlasil jsem s některými personálními nominacemi. A nebudu říkat, kterých osob se týkají. Ale některé osoby pro mě byly nepřijatelné. A to, že jsou v Českých drahách, je pro mě také nepřijatelné.

Jedná se o jednu osobu, která má napojení na jednoho z pražských lobbistů. Tu informaci jsem poskytl i panu premiérovi, sdělil jsem ji i panu místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi s podnětem, aby bylo prověřeno, jestli tam jsou nějaké kontakty a zda tam nedochází k některým negativním jevům. Protože to jsem již nestihl. Takže ano, nebyl jsem spokojen ani jako ministr dopravy, protože jsem tu situaci reálně ovlivnit nemohl.

O koho šlo?

To nebudu říkat.

Faltýnek do ničeho nemluvil

Chápeme správně, že pan premiér mluvil i do obsazení dozorčí rady Českých drah?

Neříkám, že to byly personální nominace pana premiéra. To tady nepadlo. Ale říkám, že jsem s některými nominacemi nesouhlasil. A nesmí to a nemůže to vyznívat tak, že pan premiér zasahoval do personálního obsazení Českých drah. Ale jsou různé jiné osoby, které chodí a říkají, že třeba XY by byl dobrý a toto a toto, pane ministře. Nebudu zase jmenovat.

Možný střet zájmů, míní expert Moos „Pokud by to tak bylo, je to velmi nestandardní. ČD je akciová společnost. Pan premiér je představitel hlavního akcionáře, ale nástroje řízení jsou dány: je to řídící výbor, dozorčí rada. Akcionářská práva vykonává řídící výbor, kterému referuje dozorčí rada a ta úkoluje ředitele. Premiér je ale současně regulátorem trhu, takže pokud by úkoloval ředitele ČD přímo, byl by to konflikt zájmů - v tom smyslu, že ten, který reguluje, je zároveň i tím regulovaným. Premiér se může dostavit na řídící výbor, předvolat si předsedu dozorčí rady a zkrátka tam vůli akcionáře vyjádřit. Ale musí se řídit podle zákona o obchodních společnostech. Může konzultovat, ale ani to není to žádoucí, takhle by premiér mohl mluvit s jinými představiteli obchodních společností, kteří se angažují v železniční dopravě,“ komentuje Kremlíkovo tvrzení bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos.

Dlouhodobě se spekuluje o vlivu pana Jaroslava Faltýnka…

Pokud jde o pana Faltýnka, tak je považován za jakéhosi démona, minimálně podle médií. Ale já k panu Faltýnkovi řeknou v podstatě tři stručné věty. Když jsem byl nominován do funkce, tak jsem se s ním setkal. A on mi řekl, že mi do funkce zasahovat nijak nebude. A musím říct, že to se dělo po celou tu dobu. Nikdy po mně nic nechtěl, žádné personální zásahy mi nedělal a ani mě neúkoloval.

Takže pokud porovnám mediální obraz pana Faltýnka s reálnou praxí, tak z mého úhlu pohledu se choval slušně a skutečně po mně nic nechtěl.

Vy jste na facebook napsal toto: „Prosadil jsem si jen Pavla Kysilku jako předsedu dozorčí rady Českých drah a jsem za to vděčný. Střet názorů a hledání kompromisu je základem úspěchu. Konkrétně musím říct, že se mi pan Andrej Babiš za jedno jím doporučené jméno omluvil. A on se zase moc neomlouvá.“ Takže mluvil do obsazování dozorčí rady drah?

Ne, to je špatná zkratka. Toto se netýkalo vůbec Českých drah. To se týkalo jiné státní organizace a jiné personální výměny. Řeknu to s nadsázkou: jsou skutečně okamžiky, kdy si pana premiéra opravdu lidsky vážím. A bylo to skutečně až humorné. I když jsou pak i smutnější okamžiky. A toto byla situace, kdy vznikl problém s obsazením a s nominací, která tam byla.

Pan premiér mi řekl, že to ví, ale že to musím vyřešit. Tak jsem to vyřešil, udělal jsem personální změnu a dal jsem tam člověka, o kterém jsem byl přesvědčen na základě informací, které jsem měl, že tu instituci povede dobře. Je to mladý člověk, je pracovitý a schopný a myslím, že má před sebou skutečně velkou kariéru. Pokud bude důsledný a trošku silnější, tak myslím, že tu výstavbu v té instituci posune dál.

Máte na mysli Ředitelství silnic a dálnic. Premiér tedy mluvil i do toho, kdo povede Ředitelství silnic a dálnic?

Já nechci říkat, že by to pan premiér takto říkal. Každý říká své názory. Je to, jako když tady budeme sedět a já řeknu, že považuji za vhodné a za dobré, aby tam byla ta a ta osoba. Je to prostě názor a diskuse. Proto jsem taky hovořil o diskusi. Odpovědný je ministr dopravy, nikoliv premiér.

Tlačil vás někdy do toho, aby tam bylo konkrétní jméno?

Nechci říkat, jestli někdo něco někam tlačil, nebo netlačil. Říkám jen, že odpovědnost má ministr dopravy. V určité chvíli mohu být někým přesvědčen, že nominace je lepší, a pak se ukáže, že je to jinak a ta situace se změní. Prostě to tak životě je. Nikdo není neomylný, ani já, ani pan premiér.

Úplatek

Krátce po vašem odchodu se objevila zpráva, že vám kvůli zakázce na auditora mýtného systému nabídl právník Martin Janoušek úplatek jeden a půl milionu korun. Nabídku úplatku jste dostal před Vánoci a trvalo vám tři týdny, než jste to oznámil na BIS. Proč taková časová prodleva?

Médii proběhla řada různých zpráv. Osobně jsem žádné jméno nikde neuváděl, takže budu odpovídat v obecné rovině, protože jsem byl u podání vysvětlení na policii a jsem vázán mlčenlivostí. Když jsem nastoupil na ministerstvo dopravy, tak jsem byl požádán příslušným pracovníkem bezpečnostního odboru ministerstva dopravy, abych si v co nejkratší době prostudoval režimové informace zpravodajských služeb s tím, že toto je pro mě zcela nezbytné, abych se orientoval ve vlivu různých zájmových skupin na ministerstvu dopravy.

Kremlík měl dostat nabídku na úplatek 1,5 milionu korun. ‚Lživé obvinění,‘ reaguje advokát Janoušek Číst článek

Pokud vy tady zmiňujete jakési termíny, tak mohu říci, že jsem postupoval tak, aby byly chráněny ekonomické zájmy státu a aby byl omezen nebo případně vyloučen vliv zájmových skupin.

Držme se ale dat, která jsou známá. 20. prosince 2019 jste dostal nabídku úplatku. Letos 14. ledna jste o tom informoval ředitele BIS Michala Koudelku. Co se dělo během těch tří týdnů mezi tím?

Zase se vrátím k tomu, že budu mluvit v obecné rovině o hypotetické situaci. Pokud s někým sedíte, s někým diskutujete, tak si musíte být v danou chvíli jistý. Situaci si musíte nějak vyhodnotit, zda ten člověk jedná sám za sebe, nebo za někoho jiného, zda je to skutečně míněno vážně atd.

Tím, že jsem advokát, tak musím vyhodnocovat i to, jestli se nejedná o tvrzení proti tvrzení. Takže pokud by ta situace tak byla, jak je popsáno v médiích, tak jsem konal.

Po třech týdnech.

Hned za pár dní. Odeslal jsem dopis jedné příslušné instituci, kde bylo jasně napsáno, že bez jakéhokoliv rozhodnutí na poradě ministra dopravy nelze uzavřít příslušné smlouvy, tudíž jsem hájil majetkové zájmy státu. V mezidobí jsem obdržel informaci, která mě vedla k tomu, že je zcela nezbytné se obrátit z hlediska majetkových a ekonomických zájmů státu na BIS.

Hájení majetkových zájmů státu

Učinil jste tedy nějaká opatření na ministerstvu dopravy, která měla zabránit tomu, aby se v zakázce pokračovalo. Co to ale mění na faktu, že jste byl ministrem vlády, která si říká protikorupční, a tři týdny si necháte pro sebe, že vám někdo nabízí úplatek?

Znovu říkám, byly tam učiněny kroky, aby byly hájeny majetkové zájmy státu.

Jaké?

O těch krocích nemohu hovořit.

Ty kroky se vylučovaly s tím, abyste to oznámil na policii? Není to tak, že kdybyste to na policii oznámil rovnou, tak by mohla opatřit nějaké důkazy?

Znovu říkám, jedná se o majetkové ekonomické zájmy státu jako celek v širším rozsahu, a tak jsem postupoval, abych je ochránil.

Tvrdíte, že kdybyste to během těch tří týdnů oznámil na policii, tak by to ohrozilo ekonomické zájmy České republiky. Jak?

Myslím, že v dané věci jsou přednější ekonomické zájmy České republiky jako celek, a nikoliv nějaké dílčí epizody.

Označujete to, že ministrovi někdo nabídne úplatek, za dílčí epizodu?

Je velmi těžké něco prokazovat v situaci, kdy je to tvrzení proti tvrzení. To je stejné, jako když tady sedíme a já řeknu s nadsázkou, pojďme vyloupit banku.

Zkusíme to ještě jednou. Ptáme se na ty tři týdny, kdy jste si tu informaci o úplatku nechal pro sebe. Tak nám prosím vysvětlete, jak by mohly být ohrožené ekonomické zájmy republiky, pokud byste to hned ohlásil na policii?

Jednalo by se o tvrzení proti tvrzení. V danou chvíli jsem byl vystaven situaci, zdali by případné moje jednání, které by mohlo vést k oznámení tohoto skutku, tak zda by to mohlo založit i případnou odpovědnost České republiky, a to i ve vztahu k arbitráži a třeba i k trestní odpovědnosti mé osoby.

Nabídka úplatku? Kremlík to měl okamžitě oznámit policii, říká právník Transparency International Číst článek

Nezůstane to ale právě kvůli tomu, že jste to hned nenahlásil, v rovině tvrzení proti tvrzení?

Nedokážu vyhodnotit, jaké důkazy orgány činné v trestním řízení opatřily a opatřují.

Když se na to podíváte s odstupem, postupoval byste jinak?

Postupoval bych stejně. Tak, abych hájil zájmy ČR a daňových poplatníků.

Cena zakázky na supervizora celého systému byla za 215 milionů. Údajný úplatek byl jeden milion a půl. Z korupčních kauz, které jsou známé, je to poněkud nízká suma vzhledem k ceně té zakázky. Jak si to vysvětlujete?

Nijak si to nevysvětluju. Pokud by skutečně, jak říkám, hypoteticky, padala tato částka, musíte se ptát osob, které ji nabízely, za koho ji nabízely, případně čím jménem ji nabízely.

Pan Janoušek vám řekl, čím jménem vám peníze nabízí?

Nebudu komentovat žádná jména.

Zeptáme se tedy jinak: člověk, který vám údajně nabízel úplatek, vám řekl, za koho přesně jedná?

Znovu říkám, pokud bych se vrátit k hypotetické situaci, tak za dané situace nebylo zřejmé, za koho jedná.

Neměla to být první splátka?

Mě se neptejte, nevím. Chci říct jednu věc, za těch devět měsíců, co jsem byl ve funkci, moc děkuju, byla to nesmírná zkušenost.

Osekaný e-shop

Ve funkci jste skončil velmi rychle. A oficiálním důvodem bylo podle slov premiéra to, že jste manažersky nezvládl projekt elektronických dálničních známek. Nový ministr Karel Havlíček aktuálně avizoval, že systém prodeje známek bude po osekání určitých funkcí stát třetinu. Neukazujte to skutečně na vaše selhání? Ten rozdíl je velmi vysoký.

Řeknu vám to takto. Před pěti lety jsem si kupoval auto, škodovku. A tehdy byly reklamní akce na velmi výhodné ceny. Neměl jsem zkušenosti, a tak jsem si koupil škodovku za 349 tisíc korun.

Ale byla tam mechanická klimatizace a nebyla tam prakticky žádná elektronika. Chci tím říct, že si mohu koupit auto za milion s veškerou výbavou, anebo si mohu koupit auto za 300 tisíc.

Ale tady se bavíme o stamilionech. Tak co je v té zakázce teď jiného?

Já ty informace teď nemám. Já pouze mám informaci, kterou jsem měl předtím, tedy že ta zakázka byla připravována ve spolupráci se zpravodajskými službami, které stanovily určité požadavky. Ty informace jsou v režimu utajení.

Špatně zorganizovaná, řekl Babiš o zakázce k dálničním známkám za 400 milionů. Fond to odmítl Číst článek

Viděno prizmatem dneška tam byly dva nedostatky, o kterých já jsem tehdy nevěděl. A to vyčítám určitým státním orgánům. Bohužel se zjistilo, že tam byl ten příbuzenský vztah na SFDI. To byl vztah, o kterém jsem nebyl informován. A druhá věc je, že tam byl určitý osobní vztah mezi ministerstvem dopravy a SFDI. Ale to nechci nijak dál konkretizovat. Každopádně pokud bych měl ty informace, co mám teď, tak bych se asi té zakázce věnoval víc. Tady v tom jsem zkrátka důvěřoval těm lidem, to říká pan premiér správně.

Co všechno ten systém měl umět? Objevily se informace, že měl sledovat auta online a fotit celou posádku?

K tomu se nechci vyjadřovat. Já ty informace nemám. Tu zakázku připravoval Státní fond dopravní infrastruktury. Tím se ale nevymlouvám, jen říkám, že tady máme zakázku za 400 milionů. A vezměte si, kolik zakázek je na SŽDC, kolik zakázek je ŘSD. A úplně v jiných objemech. Jak říkal můj oblíbený manažer Steve Jobs, tak ano – nebyl jsem vrátný, nemohl jsem se vymlouvat a jako manažer jsem musel přijmout odpovědnost za všechno, co se v resortu děje.

Na druhou stranu těch zakázek je tam mnoho a tyto detaily, ty komentovat nechci. Museli byste se obrátit na ministerstvo dopravy, aby vám řeklo, v čem je rozdíl, jaké funkcionality a jaké specifikace tam dnes nejsou a které vedou k úspoře řádově těch několika set milionů korun.

Když byste se měl pokusit nahlédnout do budoucnosti, věříte s ohledem na vaše informace o průběhu zakázky, že bude systém od 1. ledna 2021 skutečně fungovat?

Co se stihne nebo nestihne, to nedokážu zhodnotit. Nemám ani ty informace. Přeji Karlu Havlíčkovi, aby se to prostě stihlo a aby to skutečně všechno proběhlo tak, jak se o tom dnes mluví. Ale z mého úhlu pohledu jsou ty věci složité. Pokud budou veřejné zakázky, budu tam hrozit odvolání atd. A dnes máte vlastně už konec února.

Proto se na to ptáme. Je vůbec reálné, aby se to stihlo?

Už tehdy, když jsem tu zakázku jako ministr dopravy sledoval, tak pro mě bylo důležité, aby se to stihlo a aby si lidé mohli známku od 1. ledna roku 2021 koupit. To byla moje představa. V té době, jak to bylo připravováno, tak to za těch tehdejších podmínek a okolností reálné bylo.

Jen doufám, že pokud teď dojde ke zjednodušení a ke zlevnění a pokud odpadnou některé funkcionality, tak že se to časově opravdu stihne. A jak jsem viděl vyjádření Karla Havlíčka, tak ten říká, že by se to stihnout mělo. Aby se vracel model papírové dálniční známky, tak to je pro mě nepředstavitelné. Státní tiskárna cenin by např. musela připravit tisk. Krok zpátky už podle mého možný není. Všichni budou muset napnout síly k tomu, aby se to stihlo.

‚Diletantství a marasmus‘

Je podle vás tzv. e-shop opravdu skutečným důvodem vašeho odvolání? Řekl vám Andrej Babiš ještě i jiný důvod?

Řekl mi jen tento. Vidím za tím spousty různých důvodů. Vezměte si to ale jinak, pan premiér je suverén – může vás odvolat za to, že se na něj špatně podíváte, za to, že ho polijete kafem, pan premiér vás může odvolat za to, že si začnete s jeho reportérkou. Těch důvodů je celá řada.

Takže proč si tedy myslíte, že jste skončil?

Nechci spekulovat.

‚Možná jsem sehrál roli pošťáčka‘. Kolovratník z ANO se podle Kremlíka přimlouval za miliardovou zakázku Číst článek

Věděl jste předem, že leden bude váš poslední měsíc ve vládě?

Jako ministr jsem byl hodně aktivní, byl jsem hodně pracovitý a bohužel v určitých směrech jsem překazil některé v uvozovkách kšefty.

V souvislosti s překaženými lukrativními obchody se mluví zejména o plánované zakázce na výstavbu optické sítě, kterou měla pro stát zajišťovat společnost Batesys One. Na ni upozornil server Seznam Zprávy s tím, že jde o prázdnou schránku, která nemá kancelář ani internetové stránky a její statutární zástupci jsou nedostupní. Máte představu, kdo za tou firmou je?

Máte ji vy? Já ji nemám. Já jen můžu říct, že to je absurdní příběh totálního diletantství a totálního – podle mého názoru – marasmu. Protože nemůže přijít někdo za ministrem dopravy se složkou, kde jsou předepsané podpisy, že to má podepsat a že má odsouhlasit to a to. To je zcela absurdní. Myslím si, toto by se nemělo stávat.

V hnutí ANO v tomto směru ale asi nemáte úplně jednotnou představu, protože podle serveru Seznam Zprávy za tuto firmu lobbovali poslanci za ANO Martin Kolovratník a Pavel Pustějovský. Z jakého důvodu?

Tak to se zeptejte jich. Já k tomu řeknu jednu věc. Za mnou s tou složkou přišel generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. A když jsem s ním hovořil, tak mi říkal roztřeseným hlasem: „Vladimíre, mně se to vůbec nelíbí. Prostudoval jsem si to a prošel si podklady a zjistil jsem, že je to prostě ekonomický nesmysl. Byl by to absolutní morální hazard, kdyby to stát dopustil, aby si vybral jednu firmu a té dal absolutní exkluzivitu v té oblasti, a to bez jakékoliv soutěže.“ V tomto duchu mi pak v červenci loňského roku poslal oficiálně i dopis.

Jak jste následně postupoval?

Reagoval jsem 20. srpna, že v daném případě má být postup takový, aby se jednalo s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby se hledaly skutečně životaschopné projekty. Takže to skončilo právě 20. srpna.

Tehdy v zásadě celá Správa železnic věděla, že ani Svoboda, ani Kremlík s tím nesouhlasí. Byť na straně Správy železnic k tomu byly činěny nějaké kroky, dokonce si objednávali nějaké posudky, právní rozbory tam byly, což mě překvapilo.

Zmínění poslanci za hnutí ANO za vámi ale přišli až potom, že?

Ano, potom se rozjela další akce. A já nechci jmenovat, ale v médiích to zaznělo. Najednou za vámi začnou chodit členové hospodářského výboru, kteří vás vlastně mají kontrolovat a kteří si hrají na pošťáky, nosí stejné složky. Jsou členy správní rady Správy železnic a říkají, že jsou pošťáci. A já přece nechci mít pošťáka poslancem.

Jak si to vysvětlujete? Máte přece na to nějaký osobní názor, proč zrovna tito dva poslanci za to lobbovali.

Pana Pustějovského si lidsky vážím, to na rovinu říkám, měli jsme možnost se potkat i pracovně. Blbost? Já nevím… Těžko říct. Když si vyžádáte ty dokumenty, tak se na ně podívejte a vyhodnoťte si je sami. Z mého pohledu je to mrtvá věc. Jsem rád, že to není. A chci, aby si Správa železnic vybudovala svou infrastrukturu, která bude v majetku ČR.

Hypotéka a rodinná půjčka

Ještě pojďme na jednu záležitost. Jak vyplývá z katastru nemovitostí, na konci loňského roku jste si pořídil byt za 14 milionů a necelou půlku, konkrétně 6,8 milionu, jste zaplatil podle té smlouvy ze svého. Šlo o úspory, nebo to byla půjčka?

Vím, že proběhla určitá mediální masáž a dehonestace mé osoby. A ona ta dehonestace začínala ve své podstatě už někdy v říjnu. Tehdy mi bylo řečeno, že to týká té jedné kauzy, kde něčemu bráním. A že začnou proti mně útoky.

Kremlík odchází bez výpovědní lhůty. Ministerstvo dopravy přehodnotilo svůj postoj Číst článek

A pokud jde o ten byt, tak jsme si s manželkou v roce 2017 vypořádali veškeré majetky a zrušili jsme společné jmění manželů. A dva byty, které jsme měli ve společném jmění, jsem převedl na manželku. A velmi trapné v této souvislosti je, že v současné době např. někteří novináři lezou právě do domu, kde žije manželka s dětmi. To mi vadí.

Ptali jsme se na to, jak to bylo s tím novým bytem a jak jste financoval tu část kupní ceny z vlastních zdrojů.

Je mediálně známo, že jsem měl nějaký vztah s partnerkou a řešili jsme otázku s byty. Takže jsem se rozhodl si pořídit byt. Koupil jsem ho na Strahově, standardně přes realitní kancelář Lexxus. A byl pořízen z části z hypotečního úvěru a z části z vlastních zdrojů. A ty vlastní zdroje jsou tvořeny rodinou půjčkou. To je celé.

Takže neplatí, že jsem někde vytáhl sedm milionů z kalhot, které bych tam vložil. Zase to byla snaha mě pouze zdiskreditovat. Celou věc oznámili Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ), protože celá léta mám bezpečnostní prověrku. Takže i ty dokumenty byly předány NBÚ tak, jak mi to ukládá zákon.

Můžete tedy v rámci transparentnosti říct, od koho jste si ty peníze půjčil?

Já už jsem dnes soukromá osoba.

Ano, ale půjčoval jste si ty peníze v době, kdy jste byl ministrem dopravy.

Tam nejsou žádné pochybnosti. Vše jsem oznámil NBÚ. A pokud by někdo měl pochybnosti, tak ať se obrátí na NBÚ. To je celé.

Vy jste ale v té době stál v čele ministerstva, které např. vypisuje různé veřejné zakázky. I proto je důležité vědět, kdo vám půjčil téměř sedm milionů…

Tak se brzy podívejte do veřejného registru majetkových oznámení. Budu tam dávat informaci.

Nebylo by lepší to říct hned? Není přece důvod to tajit.

Lhůta pro uveřejnění oznámení bude brzy. A já nic netajím. Jen říkám, že pokud někdo řekl, že jsem ve své podstatě vytáhl z kapsy sedm milionů korun, tak to byla absolutní lež. Protože tak to nebylo.

Máte na tu půjčku nějakou smlouva nebo doklad?

Všechno je na NBÚ tak, jak ukládá zákon. A dnes jsem už soukromá osoba. Jen mě prostě štve, že někdo otravuje mou rodinu. A že někdo nepochopí, že lidé se zkrátka scházejí a také rozcházejí. To je prostě život.

Jaká bude teď vaše profesní budoucnost? Vy jste napsal na facebook také to, že jste obdržel další nabídku na vstup do politiky. Od koho?

Ne, to nebudu říkat od koho. Fakt je, že lidí mě zdraví, podávají mi ruce, chtějí se se mnou vyfotit a fandí mi. A to jsou věci, které mě nabíjejí. Pak za mnou někdo přijde a ptá se, jestli nechci jít do politiky atp. Já jsem v politické straně byl, netajil jsem se tím. Vstupoval jsem do politické strany v roce 1995 nebo 1996. To bylo v době, kdy předsedou té partaje byl Miloš Zeman (ČSSD – pozn. red.) a byl jsem v ní řadovým členem do roku 2015. Nikdy jsem za nikoho nekandidoval a pak jsem z té partaje prostě odešel.

A nechci teď dělat aktivní politiku. Chci mít nějaký čas, chci si trošku oddechnout a chci napsat knížku. Takže chci teď trošku zvolnit a budovat si kariéru jinde, v privátním sektoru. Rozjel jsem advokátní kancelář, takže teď jsou spíš výzvy v tomto směru. Ale to neznamená, že se do politiky nezapojím. Ale ne teď.