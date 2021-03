‚Napsal 1,5 mio.‘ Kremlík byl kvůli údajnému úplatku i na detektoru lži, přesto policie kauzu odložila

„Vytáhl tužku a papír z kapsy a napsal 1,5 mio korun.“ Tak shrnuli policisté klíčové svědectví exministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka, na jehož základě obvinili advokáta Martina Janouška z podplácení. Kremlík kvůli tomu dokonce absolvoval test na detektoru lži. Přesto kriminalisté nakonec Janouškovo stíhání se souhlasem státního zastupitelství koncem února odložili. Server iROZHLAS.cz nyní získal protokol, v němž svůj postup zdůvodňují. Dokument Praha 5:34 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do Štědrého dne 2019 zbývalo jen pár dní, když Vladimíra Kremlíka navštívil na ministerstvu dopravy Martin Janoušek. Domluvili se na tom předem esemeskou. Prý mu přišel popřát k Vánocům a přinesl i lahev vína.

„Na schůzce působil divně, měl rozšířené zorničky a působil, jako by si před schůzkou přihnul,“ popsal Kremlík podle policejního protokolu stěžejní setkání v budově resortu, který vedl od dubna 2019 do ledna 2020.

Server iROZHLAS.cz dokument získal s pomocí informačního zákona.

Hovor se měl vzápětí z „osobních věcí“ stočit k výběru auditora mýtného systému. Kremlík se o tom prý ale bavit nechtěl. V soutěži totiž zvítězila společnost CGI, kterou Janoušek zastupoval a která byla kontrolorem mýta i v předchozích letech. Tendr však u antimonopolního úřad napadl další z uchazečů. A ministerstvo zvažovalo, že celou zakázku nakonec zruší s tím, že mýtný systém bude kontrolovat státní podnik Cendis.

Kremlík měl proto podle policejního zápisu argumentovat tím, že Janoušek může být v této věci ve střetu zájmů.

„Na to mu sdělil, že v žádném střetu zájmů není, že existují i lidé, kteří by se s ním rádi setkali, ale tyto nejmenoval, že by bylo dobré, aby tu supervizi nechal na pokoji, aby se ukončilo zadávací řízení,“ zaznamenali kriminalisté, jak jim bývalý ministr popsal obsah rozhovoru.

Detektor lži

Vzápětí měl advokát podle Kremlíka vytáhnout z kapsy papír a tužkou na něj napsat zkráceně 1,5 milionu korun. „Tento papírek mu předložil k nahlédnutí a pak jej zase schoval do kapsy. Reagoval na to tak, že mu řekl, co to má znamenat, že nic takového nepřichází v úvahu, a fakticky ho vypoklonkoval ze dveří,“ přeříkávají policisté exministrovu výpověď.

Kremlík kvůli svému tvrzení dokonce absolvoval test na detektoru lži. „V jeho odpovědích se nevyskytly atypické reakce ve smyslu nepravdivé (neupřímné) odpovědi,“ zapsali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Policistům odevzdal také svůj mobilní telefon, díky němuž si policisté na základě textových zpráv například potvrdili, že Janoušek usiloval o předvánoční schůzku opakovaně. Kremlík ho nejdřív odmítl s tím, že nemá čas. Pak se ale domluvili na 20. prosince 2019.

Oproti tomu Janoušek svůj telefon odevzdat odmítl s vysvětlením, že ho rozbil a nemá ani zálohu dat. A nechtěl jít ani na detektor lži s odkazem na advokátní mlčenlivost. Janoušek ve své výpovědi však podle policistů odmítl, že by nějaký úplatek nabízel.

Mimo jiné prý také uvedl, že na možnost, že by mýtný systém mohl kontrolovat státní podnik Cendis, Janoušek ministerstvo upozorňoval už v létě 2019, jak napsaly Hospodářské noviny.

Schůzka ve Špindlu

Z Kremlíkova podnětu se pak dvojice setkala opět na konci ledna 2020 ve Špindlerově Mlýně a zašli na oběd. „Vylučuje, že by během hovoru potvrzoval nabídku úplatku ať minulou, současnou nebo jakoukoli jinou,“ uvádí policisté v protokolu, kterým letos 17. února případ údajné korupce odložili.

Kremlík si údajně během schůzky ve Špindlerově Mlýně chtěl udělat jasno, zda šlo skutečně o úplatek. „Na schůzce se tedy zeptal, zda platí ta prosincová nabídka, zda platí v té částce 1,5 milionu, nebo je vyšší, či je nižší,“ parafrázují exministra kriminalisté s tím, že Janouškovu reakci si vyhodnotil tak, že nabídku nepopřel.

Janoušek totiž reagoval slovy: „Nemám nejmenší tušení.“ A to až po 15 sekundách, jak si všimli policisté díky nahrávce, kterou na místě pořídil server Seznam Zprávy. Ten o možné korupci jako první v únoru 2020 informoval.

„Byť si je policejní orgán vědom určité časové odluky mezi otázkou a odpovědí, nelze však jeho reakci hodnotit jako adekvátní: pokud by se totiž jednalo o neznámou věc, jistě by se dotázal na nějaké další podrobnosti, například ‚O čem to mluví?‘,“ píše se v policejním zápisu.

Odložení případu

Přesto koncem února policisté případ údajné korupce se souhlasem státního zastupitelství odložili, jak jako první informoval server Aktuálně.cz. Nejdříve se přitom ve svých závěrech přiklonili spíše k tomu, že korupční nabídka skutečně padnout mohla. Proto Janouška obvinili.

Okolnosti popsané Kremlíkem, za kterých schůzky probíhaly, potvrdily i další svědecké výpovědi. Kriminalisté navíc měli za to, že Kremlík by z toho nic neměl, kdyby si nabídku úplatku vymýšlel. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které případ dozorovalo, ale po stížnosti Janouška proti obvinění jeho stíhání zrušilo a policistům nařídilo, aby věc znovu prošetřili.

Problematický tendr Výběr auditora mýta provázela řada problémů, problematický byl i průběh veřejné soutěže, v níž ministerstvo dopravy supervizora nového mýta vybírala. Zvítězila v ní společnost CGI, která byla kontrolorem mýta i v předchozích letech. Uspěla s nabídkou 210 milionů korun za deset let Tendr však napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) firma Kapsch, která se rovněž ucházela o pozici auditora systému. V létě 2019 soutěž nejprve zrušil antimonopolní úřad, jeho tehdejší předseda Petr Rafaj však nakonec námitky Kapsche zamítl. I přesto se CGI nakonec supervizorem nestala. Nový ministr dopravy Karel Havlíček v únoru krátce po svém nástupu do funkce zakázku zrušil a kontrolu mýta nakonec svěřil státnímu podniku Cendis. Odůvodnil to úsporou desítek milionů korun

Podle státního zastupitelství šlo o tvrzení proti tvrzení s tím, že se policistům nepodařilo shromáždit dostatek důkazů.

„S hodnotícími závěry policejního orgánu se dozorový státní zástupce neztotožnil a má za to, že za současné důkazní situace není možné učinit dostatečně podložený závěr o spáchání trestného činu konkrétní osobou,“ shrnuje dokument.

Policistům se však poté už nepodařilo získat nové důkazy ani opatřit nové svědecké výpovědi, které by „významně“ potvrzovaly jednu z verzí. Případ proto definitivně poslali k ledu. „Jakkoli nelze přehlédnout relevanci důkazů potvrzujících výpověď xxxx, jde však pouze o důkazy nepřímé (…). Policejní orgán byl tak nucen (…) zvolit variantu, která je pro xxxx příznivější,“ uzavřeli kriminalisté.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili Janouška loni 10. listopadu. O bezmála dva měsíce později ale státní zastupitelství obvinění zrušilo. Sám Janoušek poté označil celý případ za provokaci ze strany bývalého ministra.

„Bohužel díky covidu a omezením trvalo rok, než orgány činné v trestním řízení dospěly k tomu, že věc se nestala. V rámci šetření bylo konstatováno, že tvrzení a jednání pana Kremlíka jsou nevěrohodná a rovněž např. to, že k údajnému činu chyběl i motiv,“ reagoval na rozhodnutí policie Janouškův právní zástupce Lukáš Trojan.

Kremlík se zkraje března odmítl k rozhodnutí policie vyjádřit. „Postupy orgánů činných v trestním řízení nekomentuji,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.