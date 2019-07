Zemřel Vladimír Kučera, spisovatel a moderátor pořadu Historie.cs. Bylo mu 72 let

„Šel jsem po chodbě s Čestmírem Fraňkem, potkal jsem Zdeňka Šámala a on říkal: Je společenská objednávka po pořadu z moderní historie a nevidím jiné dva lidi, kteří by to měli dělat, než vás,“ popisoval v roce 2012 Vladimír Kučera v rozhlasovém pořadu Rozmluvy začátky pořadu Historie.cs.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Život a úspěchy Vladimíra Kučery shrnuje redaktorka Tereza Chlubná

Začal se vysílat v roce 2007 a rychle si získal své stabilní publikum. Autoři za něj dostali i několik ocenění, třeba Cenu televizní akademie Elsa.

Kučera pak v roce 2011 převzal Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje Akademie věd za popularizaci vědy.

Historie ho zajímala celý život. Letos v lednu v rozhovoru pro Radiožurnál vyprávěl třeba o tom, že práce s pamětníky ale nebyla vždy jednoduchá: „Fascinuje mě, jak většina mých vrstevníků nebyla v pionýru. Všichni to říkají. Já vždycky říkám: Tak proboha, kdo tam teda byl? V pionýru byli všichni. Mně to naši nechtěli dovolit, tak jsem si to v páté třídě doslova vyplakal.“

Z klukoviny vlastizrada. Černíka sebrali rovnou ve škole, pak mu ale pomohl estébák, který ho zatýkal Číst článek

Kučera vystudoval v roce 1974 žurnalistiku na Karlově univerzitě. Hned po vysoké škole se ale novinařině nevěnoval, začal pracovat v Ústavu zdravotní výchovy Praha.

„Pracoval jsem tam do konce 89. roku. Dělal jsem tam referenta, jak posílá do novin, že mají psát o tom, že se nemá kouřit. Kouřil jsem, pil jsem a psal jsem, že se to nemá,“ vzpomínal.

V té době spolupracoval s Mladou frontou, kam přispíval fejetony pod pseudonymem Ladislav Kučírek. Svůj život spojil i s filmem, byl autorem námětu k snímku Karla Kachyni Blázni a děvčátka.