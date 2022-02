Putin je přesvědčený, že Západ okupuje Ukrajinu a místní vláda je loutková, vysvětluje rusista Glanc

Srocování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou znepokojuje státníky napříč Evropou i amerického prezidenta. Podle rusisty a vysokoškolského pedagoga Tomáše Glance je ale Vladimir Putin přesvědčen o tom, že je to právě Západ, který působí na Ukrajině nepřátelsky vůči Ruské federaci: „Je to něco, co ve svém eseji nazval projektem Antirusko – má jít o to vyvolat k Rusku nenávist.“

Praha 17:15 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít