Městský soud v Praze se bude opět zabývat výpovědí z Neographu. Nejvyšší soud vyhověl Sittovu dovolání

Odvolací senát původně prosazoval právní názor, že Sittova pracovní smlouva byla neplatná, protože se překrývala jeho činnost ředitele a předsedy představenstva. Podle Nejvyššího soudu ale není smlouva upravující vztah mezi akciovou společností a členem jejího představenstva neplatná jen proto, že ji účastníci podřídili režimu zákoníku práce. Judikatura se v této oblasti v posledních letech vyvíjela.

„Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru, že pracovní smlouva je neplatná - neboť dovolatel měl podle pracovní smlouvy vykonávat jako zaměstnanec činnosti, jež spadaly do působnosti člena představenstva společnosti - je jeho právní posouzení této právní otázky nesprávné,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Sitta papírnu Neograph (nyní SPM - Security Paper Mill) založil a ve funkci generálního ředitele působil od roku 1997. Okamžitou výpověď dostal počátkem roku 2012. Firma uvedla, že zvlášť hrubým způsobem porušil povinnosti, a to jednak svým prohlášením do médií, jednak proto, že působil v údajně konkurenční společnosti Nanograph.

V médiích Sitta upozornil na smlouvu mezi Neographem a pražským dopravním podnikem a na související poradenskou smlouvu Neographu se společností Cokeville Assets z Britských Panenských ostrovů. Za důvod svého prohlášení označil to, že si nepřál, aby byla firma Neograph zatahována do něčeho, s čím nesouhlasil. Údajným tunelováním dopravního podniku se justice zabývá už přes sedm let.

Ve sporu o platnost výpovědi dal obvodní soud v minulosti nejprve Sittovi za pravdu. Tehdy uvedl, že ze strany Neographu zřejmě jde o pokračující boj o kontrolu nad firmou a že podmínky pro okamžité ukončení pracovního poměru nebyly naplněny. Odvolací soud však měl opačný názor.

Kvůli svému působení v Neographu také Sitta čelil obžalobě ze zneužití postavení v obchodním styku, soudy ho ale osvobodily. Soudce mimo jiné připustil, že za tímto trestním stíháním mohla stát pomsta lidí kolem lobbisty Iva Rittiga právě kvůli zveřejnění informací o domnělém vyvádění peněz z dopravního podniku.