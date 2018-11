Ústavní systém si s vyšetřováním Babiše dokáže poradit, myslí si Vladimír Špidla

Bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Vladimír Špidla vedl českou vládu mezi lety 2002 a 2004. Ze svého postu a zkušeností nyní uklidňuje situaci kolem trestně stíhaného předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a ujišťuje, že není tak snadné ovlivnit svoji kauzu. Špidla byl hostem pořadu Osobnost Plus. Praha 15:53 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Premiér je pouze ten, kdo organizuje vládu,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus politik. „Zažil jsem několik premiérů a sám jsem jím i byl. Přímo zasahovat není možné a vždycky záleží na tom, jak odhodlaný je ministr. Ústavní zodpovědnost k lidu má ministr. Premiér ho neřídí, nemůže mu dávat příkazy. Ministr je v tomto směru zcela nezávislý. Nemám nejmenší teorii nebo ideu, že by bylo vyšetřování znehodnoceno. Ústavní systém si s tím dokáže poradit,“ vysvětlil.

O práci politika

Podle bývalého předsedy vlády se člověk v politice nemůže cítit dobře v pravém slova smyslu. „Je to extrémní pozice. Je to asi tak, jako když děláte extrémní sport. V okamžiku, kdy jste v plném výkonu, nevím, jestli je to příjemné, ale přesto to děláte,“ popsal svůj pocit z vysokého postavení.

V souvislosti s druhým kontroverzním politikem české veřejné scény, prezidentem Zemanem, hovoří se zklamáním, že v pozici premiéra špatně odhadl kandidaturu Miloše Zemana na prezidenta.

„Mrzí mě to. Byl jsem jím ujišťován, že se tak nestane,“ řekl dále Špidla. Narážel tím i na konflikt, který tehdy mezi nimi vznikl. Současně ale někdejší premiér obhajuje přímou prezidentskou volbu.

„Je to naprosto normální ústavní systém. A je naprosto neutrální. Přímou volbu najdete v Rakousku, kde je vysloveně parlamentní demokracie. Není to žádný problém. Je i ve Francii a je také ve Finsku. Přímá volba je rozšířená přibližně stejně jako nepřímá. Vždycky musíte uvažovat o tom, co bylo příčinou. V Česku jí byly strašlivé šarvátky, které se odehrávaly ve sněmovně a které vyvolávaly hypotézy o korupci a vytvářely nechutný obraz,“ uzavírá téma.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Dozvíte se také, jak se Vladimír Špidla zabývá sociálními aspekty spojenými s nastávajícím věkem umělé inteligence a 4. průmyslovou revolucí.

Vladimír Špidla Politik Vladimír Špidla zastával od července 2002 do června 2004 funkci premiéra České republiky. V letech 2001 až 2004 byl předsedou ČSSD, od roku 2004 do února 2010 pak evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Od října 2011 je ředitelem sociálnědemokratického think-tanku Masarykova demokratická akademie. V letech 2014 až 2017 působil jako ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády.