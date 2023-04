‚Do jisté míry jsme rádi, že milost nedostal.' Spolek bojuje za seniora pašujícího drogy, ten je ale zmatený

Od listopadu sedí ve věznici Horní Slavkov penzista Vladimír Švec, odsouzený v Hongkongu na 27 let za pašování kokainu. V asijské zemi strávil za mřížemi šest let, než se podařilo vyjednat jeho předání do Česka. 75letý penzista stále tvrdí, že se stal obětí kriminálních gangů a s drogami nikdy neměl nic společného. To mu ale nepomohlo, protože milost od prezidenta nedostal a vězení by měl opustit pár let před stými narozeninami. Horní Slavkov 7:00 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Švec si ve věznici Horní Slavkov odpykává trest odnětí svobody na 27 let za pašování kokainu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Vladimíra Švece přivezla česká eskorta z Hongkongu do Prahy 28. října minulého roku. Nejdříve strávil několik dnů ve vězeňské nemocnici na Pankráci, poté skončil ve věznici v Horním Slavkově.

Starý muž sedí u stolu v modrošedém vězeňském mundůru, používá naslouchátko, při odpovědích se zadrhává a na dotazy odpovídá zvláštně.

„Já jsem musel za transfer z Hongkongu do Česka zaplatit 150 tisíc korun. Ale propadla mi občanka, dostal jsem novou až teď v březnu. Takže jsem to nemohl zaplatit. Že by to po mně vymáhal stát? To pochybuju, já jsem to zaplatil včera,“ říká Švec.

Penzista se plete, za transfer nezaplatil, z vězení je to velmi komplikované a také nemá z čeho.

Má jen dluhy a penze mu chodila na účet, který je kvůli dědickému řízení zablokovaný. Podobně i řada dalších odpovědí nedává příliš smysl a jsou v rozporu s tím, co o případu Český rozhlas v minulosti zjistil.

Toho si všiml i Václav Peričevič ze Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun, který odsouzeného navštívil v únoru.

„To, co mi tam vykládal, bylo dost mimo realitu. Především se zabýval tím, že za všechno může prezident Barack Obama, protože s tehdejším šéfem FBI mu nabízeli milion dolarů za byznys, který nevyšel, a to je celé jeho spiknutí. O tom vlastním případě se ani nebavil, otázka je, co si z toho vlastně pamatuje,“ vysvětluje.

Dědictví v Africe

Český rozhlas zmapoval případ Vladimíra Švece na základě mailové korespondence, kterou vedl s osobou pod jménem Sonya v týdnech před zatčením. Český rozhlas získal přístup do mailové pošty od příbuzného. Sonya slíbila Švecovi miliony dolarů za to, že převezme dědictví po zesnulém manželovi v africké zemi.

Švec tehdy bydlel na Šumavě, neuměl ani slovo anglicky a neměl peníze. Letenky za něj vyřídila Sonya, se kterou si dopisoval pomocí překladače. Skončilo to tím, že v hotelu v brazilském Sao Paulu deset dnů čekal, až za něj někdo zaplatí nocleh, dostane najíst a napít.

Jednoho rána mu přistavili taxík i s kufrem, který měl odvézt do Hongkongu, a převzít svůj finanční podíl. Dezorientovaného penzisty si na letišti v Hongkongu všimla policie, prohledala kufr a našla tři kilogramy kokainu.

„Já jsem nikdy žádný kokain neměl, ani neviděl. To je čínská lumpárna, která se tam dělá pro celý svět,“ vysvětluje rozzlobeně penzista a dodává, že do Brazílie letěl na dovolenou a kromě kufru si tam koupil i auto na ovládání.

Návštěvě ve věznici v Horním Slavkově přinesl ukázat i několik dokumentů, které mají dokazovat jeho snahu o obnovení procesu. To ale v Česku nelze.

V úvahu připadala pouze milost, o kterou požádal spolek Šalamoun. Tu ale 17. února tohoto roku ministerstvo spravedlnosti zamítlo. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky nebyly splněny podmínky.

„Ministr spravedlnosti je oprávněn zamítat žádosti o milost s výjimkou žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život,“ uvedl Řepka.

Zdravotní stav

Spolek Šalamoun proto o novou milost žádat nebude a chce zkusit poslední možnost. Tou je přezkum zdravotního stavu a případné přerušení trestu. „Fyzický stav je dobrý na to, kolik mu je let a co si zažil v Hongkongu. Vypadá velmi zachovale. Ta psychická stránka je výrazně horší,“ vysvětluje svůj laický pohled právník Václav Peričevič.

I kdyby ale žádost dopadla ve prospěch odsouzeného penzisty dobře, má to podle Peričeviče svá úskalí. „Do jisté míry jsme rádi, že milost nedostal. Ač to zní šíleně, tady ve vězení má zajištěnou stravu, teplou vodu, střechu nad hlavou, základní zdravotní péči,“ vysvětluje.

„Venku nemá nic a skončil by na ulici. Takže jakmile požádáme o přezkum zdravotního stavu, začneme jednat s obcí a hledat nějaké organizace, které by nám pomohly s jeho případným umístěním do nějakého zařízení,“ dodává právník.

Samotný Vladimír Švec se domnívá, že se vrátí do Sušice, kde naposledy bydlel a kde je prý v kontaktu se známými. To ovšem také odporuje skutečnosti. Za celou dobu věznění měl kontakt pouze s úřady a se sestrou, která nedávno zemřela.

Ostatní příbuzní včetně syna o něj nejeví zájem, korespondenci neudržují, ve věznici ho nenavštívili. „Zatím si dávám čas na nějaké kontaktování,“ řekl Českému rozhlasu v listopadu jeho syn J. Š.

Rodná Šumava

Jaké jsou vyhlídky starého muže, že ještě někdy uvidí rodnou Šumavu, není jasné. Spolku Šalamoun se podařilo v jednom případě požádat úspěšně o přerušení trestu muže, který byl odsouzený v devadesátých letech za daňové úniky na pět let. Ten do vězení v Česku nastoupil po čtvrt století jako nemocný penzista.

V případu Vladimíra Švece je situace jiná v tom, že byl odsouzený v Hongkongu a české soudy musely trest uznat, jinak by Hongkong odsouzeného do Česka nevydal.

„Já nevím, co mám dělat, já bojuju, já jen potřebuju, aby mě odsud dostal někdo ven,“ říká Vladimír Švec a pomalu se zvedá k odchodu na celu. Jestliže si odpyká trest celý, na svobodu by se měl dostat v roce 2043, to mu bude 95 let.

27 let odnětí svobody je na české poměry extrémní trest. Podobný a vyšší trest si odpykává podle údajů Vězeňské služby 22 odsouzených kromě těch odsouzených doživotně. Za drogovou trestnou činnost je v Česku maximální sazba 18 let.