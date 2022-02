Zahájení olmypiády se zúčastnil i velvyslanec v Číně Tomšík. ‚Bylo to jeho rozhodnutí,‘ říká resort

Český velvyslanec Vladimír Tomšík se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Číně. Českému rozhlasu to v pondělí potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Zastupitelský úřad v Pekingu se podle ní ke kroku rozhodl po koordinaci s většími zeměmi Evropské unie a ministerstvo zahraničí nechalo rozhodnutí čistě na něm. „Nejlépe zná situaci na místě,“ řekla pro server iROZHLAS.cz Lenka Do.

