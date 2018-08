Lihovarník Jarošek je ve vězení, policie ho zadržela kvůli vyhýbání se trestu

Policie v úterý zadržela Vladislava Jaroška a odvezla ho do vězení. Lihovarník odsouzený za daňové úniky se několik let úspěšně vyhýbal nástupu za mříže s odkazem na chatrné zdraví. Server iROZHLAS.cz ale letos v květnu publikoval fotografie z oslavy, které se Jarošek zúčastnil, i snímek, na němž Jarošek řídí. Exkluzivně Praha 12:36 31. 8. 2018 (Aktualizováno: 13:09 31. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladislav Jarošek na snímku z roku 2003 | Foto: Martin Pekárek / CNC / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Mohu potvrdit, že osoba byla 28. srpna dodána orgány Policie České republiky do výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí brněnské vazební věznice Dana Krejčířová.

Vlivného jihomoravského podnikatele soudy již v roce 2012 pravomocně potrestaly šesti lety, dosud však Jarošek ukrojil z trestu jeden rok. Podnikatel tvrdí, že má vážně nemocné srdce a pobyt za mřížemi by ohrozil jeho život. Soud mu díky tomu celkem čtyřikrát přerušil výkon trestu.

‚Zamítli mu odklad‘

Další odklad však podle vězeňské mluvčí soud odmítl a lihovarníkovi nařídil vrátit se za mříže. Jarošek ale neuposlechl. „Měl přerušení ze zdravotních důvodů, to mu nebylo prodlouženo a odsouzený se vyhýbal nástupu do výkonu trestu,“ upřesnila Krejčířová.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval i Jaroškova advokáta Petra Poledníka, zatím však jeho vyjádření nezískal.

Případ server iROZHLAS.cz sleduje dlouhodobě, v květnu zveřejnil fotografie z 28. prosince 2016 ze setkání v Jaroškových vinných sklepích. Akce zúčastnil expremiér Jiří Paroubek (nezávislý kandidát do Senátu), známý sexuolog a Jaroškův dlouholetý přítel Radim Uzel.

Snímky zachycují i Jaroška, přitom ještě v létě 2016 byl přitom jeho zdravotní stav oficiálně tak špatný, že lékař policii zakázal jeho převoz z olomoucké fakultní nemocnice do vězení. Další fotografie z letošního dubna ukazuje Jaroška za volantem jeho černého superbu.

‚Fotografie nestačí‘

Krajský soud v Brně, který lihovarníkovi trest opakovaně přerušil, upozornil, že fotografie v jeho rozhodování nejsou podstatné. Důležité jsou pro něj odborné posudky a vyjádření vězeňských lékařů.

„Z těchto (odborných posudků) od května 2015 bez výjimky vyplývá, že trpí nevyléčitelným onemocněním, které mu brání ve výkonu trestu a bez jiného odborného vyjádření, které by tvrdilo opak, nelze rozhodnout jinak, než opakovaně přerušovat výkon trestu. Za této situace pak zdokumentovaná přítomnost odsouzeného z akce ve vinném sklípku nemá pro soud žádný praktický význam,“ napsala minulý týden serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Eva Lásková.

Jednu z lékařských zpráv přitom Jaroškovi napsal psycholog Uzel. „Já sám se zcela jednoznačně domnívám, že pokračování ve výkonu trestu odnětí svobody by se na základě odborných vyšetření a dosavadnímu průběhu nemoci rovnalo trestu smrti,“ uvedl v ní například.

Soud Jaroškovi za podvod ve výši 70 milionů korun uložil trest šest let vězení. Podnikatel se proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu.

Jarošek však do vězení kvůli údajně těžké nemoci nenastoupil, později zmizel na Slovensko, kde ho nakonec zadržela policie. Lihovarník tak putoval za mříže, kde strávil 14 měsíců. Soud ho pak na základě nepříznivé lékařské zprávy pustil na svobodu. A od té doby až do tohoto týdne se do vězení nevrátil.