Zneužil přerušení trestu, vysvětluje soud, proč poslal lihovarníka Jaroška zpět za mříže

Soud došel k závěru, že Vladislav Jarošek nebyl tak nemocný, jak prezentoval. Doslova píše, že vlivný lihovarník zneužíval povolení k přerušení trestu kvůli špatnému zdraví. Proto ho nechal policií odvést za mříže. Server iROZHLAS.cz to zjistil z usnesení Krajského soudu v Brně, který o případu rozhodl. Týden poté Jaroška zadržela policie a odvezla ho do vězení. Brno 6:19 25. září 2018 Lihovarník Vladislav Jarošek na oslavě se sexuologem Radimem Uzlem.

„Přerušení výkonu trestu založené usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 3. 2018 se odvolává, neboť odsouzený zneužívá povoleného přerušení,“ uvádí usnesení Krajského soudu v Brně. Stručný dokument obsahuje pouze čtyři věty, chybí odůvodnění, v němž by soud vysvětlil, na základě jakých zjištění rozhodl o Jaroškově předčasném návratu za mříže.

Jihomoravského podnikatele soudy v roce 2012 kvůli daňovým podvodům pravomocně potrestaly šesti lety, dosud si však Jarošek odpykal pouze jeden rok. Podnikatel tvrdí, že má vážně nemocné srdce a pobyt za mřížemi by ohrozil jeho život. Soud mu díky tomu celkem čtyřikrát přerušil výkon trestu.

Náhlý konec přerušení

Letos 21. srpna však došel k závěru, že přerušení trestu utne, o týden později si pro Jaroška přijela policie. O přesných důvodech však lze pouze spekulovat, vedle soudu je neobjasnil ani jeho advokát Ivo Nejezchleb. Na otázky nereagoval.

Server iROZHLAS.cz letos v květnu zveřejnil snímky z 28. prosince 2016 z Jaroškových vinných sklepů. Kromě údajně na smrt nemocného lihovarníka tam přišel i expremiér Jiří Paroubek (aktuálně nezávislý kandidát do Senátu) a známý sexuolog a Jaroškův dlouholetý přítel Radim Uzel. Další snímek zase dokazoval, že podnikatel letos v dubnu řídil osobní vozidlo.

Podvod za 70 milionů

Lihovarník dostal šestiletý trest za daňový podvod v hodnotě 70 milionů korun. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu.

„Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol,“ napsala v roce 2010 soudkyně Halina Černá.

Jarošek nicméně do vězení kvůli údajně chatrnému zdraví do nemocnice nenastoupil, policie ho zadržela na Slovensku. Odtud ho eskortovala do vězení, kde strávil více než rok. Lihovarník nakonec přišel s nepříznivou lékařskou zprávou, kvůli které ho soud propustil na svobodu.