‚Jeho srdce vyčerpalo své možnosti‘. Přečtěte si, proč se lihovarník Jarošek dostal z vězení

Ani ne dvě stránky stačily soudu na vysvětlení, proč počtvrté rozhodl, že Vladislav Jarošek nemusí být ve vězení. O propuštění lihovarníka, odsouzeného v roce 2012 za daňový podvod, rozhodl v květnu kvůli vážnému zdravotnímu stavu. Z usnesení, které získal server iROZHLAS.cz, vyplývá, že Jaroškovo propuštění doporučil vězeňský lékař. Lihovarníka odsouzeného na šest let by podle něj mohl pobyt za mřížemi zabít. Brno 10:00 3. června 2019

„Důvodem bezprostředního ohrožení na životě je závažné srdeční onemocnění, kterým odsouzený trpí. Jeho původní srdce již vyčerpalo své možnosti a pohybuje se na hraně, přičemž jediná forma léčby je transplantace srdce,“ konstatuje květnové usnesení Krajského soudu v Brně, které server iROZHLAS.cz zveřejňuje na konci článku.

Žádal už za měsíc

Soud Jaroškův pobyt za mřížemi kvůli chatrnému zdraví loni potřetí přerušil, poslední propustku však loni v srpnu odvolal, protože jihomoravský podnikatel ji zneužíval.

Z čerstvého usnesení soudu vyplývá, že lihovarník už měsíc po návratu do vězení soudu poslal žádost o další přerušení trestu, a to opět kvůli špatnému zdraví.

„Odůvodnil ji tím, že přetrvávají zdravotní důvody, pro které mu byl prvně přerušen výkon trestu odnětí svobody, přičemž svou žádost doložil lékařskými zprávami a znaleckým posudkem,“ píše brněnský soudce Miloš Žďárský, který o posledním propuštění rozhodl.

Soud se pak obrátil na věznici v Břeclavi, kde si Jarošek odpykával šestiletý trest. Tamní lékaři ho poslali na vyšetření, která měla ukázat, jak na tom opravdu je. Podnikatelův advokát ale mezitím letos v lednu, březnu a dubnu na soud kvůli propuštění naléhal.

Nezbylo než ho pustit

Vězeňský lékař nakonec podle nového usnesení konstatoval, že Jarošek ve vězení nemůže kvůli vážnému zdravotnímu stavu zůstat. Soudu tak nezbylo nic jiného než odsouzeného lihovarníka pustit na svobodu.

„Vzhledem k výše uvedeným závěrům je potřeba opětovně uzavřít, že odsouzený Jarošek je stižen zákonem předpokládanou ‚těžkou chorobou‘, jejíž léčení vyžaduje taková opatření, která nelze odložit na dobu po výkonu trestu odnětí svobody bez ohrožení zdraví odsouzeného, ani ji nelze zajistit ve zdravotnických zařízeních vězeňské služby,“ vysvětluje v usnesení.

Server iROZHLAS.cz případ monitoruje dlouhodobě, protože v minulosti se opakovaně objevily pochybnosti, jestli je stav podnikatele z jihomoravských Mutěnic skutečně tak vážný, aby na jeho léčení nestačil pobyt ve vězeňské nemocnici.

Předloni se například Jarošek zúčastnil oslavy ve svých vinných sklípcích. Společně s ním se na fotografiích z akce objevili někdejší premiér Jiří Paroubek nebo sexuolog Radim Uzel.

V té době měl přitom lihovarník od soudu propustku z vězení, stejně jako nyní, kvůli vážnému zdravotnímu stavu. Uzel pak vysvětloval, že Jarošek se akce účastnil pouze „pasivně“. Jiná fotografie z loňského roku zase podnikatele zachytila za volantem vozidla.

Podvod 70 milionů

Jaroška soudy za daňový podvod 70 milionů korun poslaly na šest let do vězení, jeho firma vyrobila v roce 2003 půl milionu litrů denaturovaného lihu. Z trestu si však lihovarník odpykal necelé dva roky.

Do vězení kvůli údajné vážné nemoci nejdříve nenastoupil, později se skrýval na Slovensku, kde ho nakonec zadržela policie. Lihovarníka odvezla do vězení, kde strávil 14 měsíců. Soud ho ale kvůli špatnému zdraví pustil na svobodu. A od té doby až do loňského srpna se na tom nic nezměnilo.

Podnikatel kvůli vyhýbání se vězení dokonce čelil trestnímu stíhání, soudy ale nakonec policii z formálních důvodů nedaly zapravdu.

Pomoc lihovarník hledal také u prezidenta Miloše Zemana, jehož dříve ve svých sklepích hostil a v Mutěnicích založil buňku někdejší Zemanovy strany SPOZ. Hlavu státu žádal opakovaně o milost, ale ani jednou neuspěl.