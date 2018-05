FOTO: ‚těžce nemocný‘ lihovarník Jarošek slavil s Uzlem a Paroubkem. Několik let se vyhýbá vězení

Ještě v září 2016 byl podle lékařských zpráv jihomoravský lihovarník Vladislav Jarošek na smrt nemocný, v prosinci již ve svém vinném sklípku hostil vlivné osobnosti

Podle fotografií, které získal server iROZHLAS.cz, na vánoční oslavu dorazil expremiér Jiří Paroubek nebo známý sexuolog Radim Uzel

Právě i na základě Uzlovy zprávy soud v září 2016 Jaroškovi prodloužil zdravotní propustku z vězení

Server iROZHLAS.cz má k dispozici i fotografii, podle níž Jaroškovi nečiní problém sednout za volant vozidla

Jarošek se vězení vyhýbá již několik let, soudu dodává lékařské zprávy, podle nichž by ho pobyt za mřížemi mohl i zabít Mutěnice 6:00 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslava v Jaroškově sklípku: Zleva Radim Uzel, Jiří Paroubek, Jan Hradil, Vladislav Jarošek.

Do vězení nemůže, kvůli nemocnému srdci by ho to mohlo zabít, jeho stav se nezlepší, tvrdí již několik let lékařské zprávy týkající se lihovarníka Vladimíra Jaroška. Ze šestiletého trestu za daňový podvod si díky nim dosud odpykal pouhý rok. Server iROZHLAS.cz získal fotografie dokazující, že Jarošek přitom pořádal oslavu nebo řídil vozidlo.

Snímky z 28. prosince 2016 ukazují setkání v Jaroškových vinných sklepích. Mezi vánočními svátky tam dorazil expremiér Jiří Paroubek, známý sexuolog a Jaroškův dlouholetý přítel Radim Uzel nebo biskup husitské církve a starosta Újezdu u Brna Jan Hradil, vlivná jihomoravská postava, která Paroubka oddávala. Hradil je známý i tím, že půjčil 750 tisíc na byt někdejšímu jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi (ČSSD).

S koštýřem v ruce

Nejpřekvapivějším účastníkem akce však byl sám hostitel Jarošek. Fotograf ho zachytil při rozhovoru s hosty, ale také s koštýřem v ruce naplněným vínem. Ještě v létě 2016 byl přitom Jaroškův zdravotní stav oficiálně tak špatný, že lékař policii zakázal jeho převoz z olomoucké fakultní nemocnice do vězení.

Na špatné zdraví se známý moravský lihovarník odvolává od listopadu 2012, kdy ho soudy pravomocně potrestaly šesti lety. Státu na daních neodvedl 70 milionů korun z prodeje lihu. Místo nástupu do vězení nejdříve Jarošek zmizel. Policie ho vypátrala až na Slovensku, odkud putoval za mříže. Tam pobyl jen 14 měsíců, protože ho soud na základě nepříznivých lékařských zpráv propustil na svobodu. Od té doby se lihovarník za mříže již nevrátil.

A to i přes to, že v polovině roku 2016 mu soud odmítl prodloužit zdravotní propustku a vydal příkaz k dodání do vězení. Lihovarník však odjel do olomoucké fakultní nemocnice, kde se nechal hospitalizovat. Před jeho pokojem pak skoro dva měsíce hlídkovali policisté, kteří čekali, až bude schopen převozu.

Dokonce ho obvinili kvůli tomu, že se vězení vyhýbá. Marně. Vedení policie nakonec hlídku stáhlo, Jarošek následně soudu dodal posudky, podle nichž se jeho zdravotní stav prudce zhoršil. A dočkal se dalšího přerušení trestu.

Vězení rovná se smrt

Jedním z autorů lékařské zprávy je přitom sexuolog Uzel, který o pár měsíců později dorazil na večírek do sklípku. „Já sám se zcela jednoznačně domnívám, že pokračování ve výkonu trestu odnětí svobody by se na základě odborných vyšetření a dosavadnímu průběhu nemoci rovnalo trestu smrti,“ napsal v srpnu 2016 do posudku, který má server iROZHLAS.cz má k dispozici.

Závěrečná část posudku Radima Uzla ke stavu Vladislava Jaroška.

Další posudek pro soud vypracoval přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Miloš Táborský. I on varoval, že pobyt za mřížemi by Jaroška mohl zabít. „Pokud by došlo aktuálně k nástupu výkonu trestu, existuje vysoké riziko úmrtí pacienta v režimu vazby se všemi důsledky medicínskými i právními. Navrhuji urychlené zajištění odložení nástupu výkonu trestu,“ vyzval uznávaný český kardiolog.

Podvod za 70 milionů Soud Jaroškovi za podvod ve výši 70 milionů korun uložil trest šest let vězení. Podnikatel se proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu. "Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol," napsala v roce 2010 soudkyně Halina Černá.

Server iROZHLAS.cz se obou lékařů na jejich zprávy zeptal. Zajímal ho i rozpor mezi tím, že ještě v září 2016 podle nich Jarošek do vězení nemohl, zúčastnit se oslavy v prosinci nicméně zvládl. „Je neprofesionální se vyjadřovat o jakémkoliv pacientovi do médií, to je nepřípustné. Já se ke zdravotnímu stavu do médií vyjadřovat nemohu,“ odmítl komentář Táborský.

Uzel si za svoji zprávou stojí, problém podle něj není ani fakt, že jako sexuolog hodnotil stav Jaroškova srdce. „Já jsem doktor všeobecné medicíny, mám státní zkoušku z interny, takže prosím pěkně o tom také něco vím. Všechny zprávy kardiologů mám k dispozici,“ řekl.

Fyzická a psychická troska

Odsouzeného podnikatele podle něj kromě vážných problémů se srdcem navíc ohrožuje aktuálně cukrovka. „Zrovna včera se tak těžce diabeticky dekompenzoval, že již všichni mysleli, že je mrtev. On má ze zdravotních důvodů trest přerušen a z původně blahobytně vyhlížejícího majitele vinařství je lidská troska. Psychosomaticky k tomu také přispívá, že byl okraden svou vlastní rodinou o všechen movitý i nemovitý majetek. Není jen troska fyzická, ale i psychická,“ tvrdí Uzel.

Podle něj akce ve vinném sklípku Jaroška na rozdíl od vězení na životě neohrožuje. „On opravdu nemůže do vězení, já jsem o tom přesvědčen. Vím, jak to tam vypadá. Na takovou oslavu může,“ trvá na svém známý sexuolog.

Jaroškův vězeňský veletoč pravomocný rozsudek si Jarošek vyslechl 6. listopadu 2012

za mříže měl nastoupit v lednu 2013, díky chabému zdraví však uspěl s žádostí o odklad

do vězení se měl vrátit téhož roku v srpnu, místo toho ale zmizel. Po tři čtvrtě roce ho v březnu 2014 na Slovensku zatkla policie a konečně putoval do vězení

krajský soud mu ale v květnu 2015 na rok výkon trestu opět přerušil

v červnu 2016 přerušení doběhlo, ale Jarošek požádal o upuštění od trestu vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu

vězeňské služba však dává záporné stanovisko, o lihovarníka se prý její lékaři postarají

soud proto vydává 20. června příkaz k nastoupení do výkonu trestu se současnou žádostí o dodání do výkonu trestu odnětí svobody policií

policie Jaroška nachází v olomoucké fakultní nemocnici, kde od 19. července čeká, zda ho lékaři propustí do výkonu trestu

policie začala 25. srpna prověřovat, zda se podnikatel nevyhýbá vězení záměrně

31. srpna ji soud stahuje s tím, že Jarošek požádal o další přerušení trestu

vězeňská služba uvádí, že se o Jaroška nemůže vzhledem ke zdravotnímu stavu postarat

soud v září 2016 Jaroškovi potřetí přerušuje výkon trestu, a to na půl toku

v prosinci 2016 se Jarošek účastní oslavy v jeho vinném sklípku, jak dokládají fotografie

v dubnu 2017 se má vrátit za mříže, čeká se ale na zprávu vězeňských lékařů

červnu 2017 soud dostal zprávu vězeňských lékařů: podle ní Jarošek může i přes zdravotní komplikace zpět za mříže

Jarošek ale nenastupuje, postupně posílá několik zpráv, které mají dokladovat jeho vážný zdravotní stav, soudu navíc píše, že se podrobil operaci

v březnu 2018 soud Jaroškovi počtvrté přerušil výkon tresu, pět na půl roku

Proč by měl sedět doma?

Přítomnost oficiálně vážně nemocného hostitele nepřijde zvláštní ani dalším účastníkům večírku. „Proč by měl sedět doma, já ani nevím, jestli to byla jeho oslava, to si nepamatuji,“ reagoval například expremiér a možný kandidát do Senátu Jiří Paroubek.

Na akci se podle svých slov dostal přes společného advokáta. „Jestli si dobře vzpomínám, byl jsem tam mezi Vánocemi a Novým rokem, protože můj právník ho zastupuje, tak mě tam pozvali,“ dodal Paroubek.

Alkoholu se podle něj Jarošek ani nedotkl, v porovnání s minulým setkáním po zdravotní stránce podle bývalého předsedy vlády nevypadal dobře. „Když jsem ho viděl, tak jsem se lekl, protože jsem ho nemohl poznat. Před lety jsem se u něj stavil s biskupem Hradilem pro nějaké víno, to byl jiný člověk. Říkal jsem si, že je v nebezpečí života, když to řeknu kulantně. Myslím, že vězení by nepřežil,“ je přesvědčen Paroubek. V Jaroškově případu se prý na rozdíl od Uzla nikdy neangažoval.

I podle dalšího hosta, biskupa a starosty Hradila, vypadal lihovarník, jako by byl na konci svých sil. „On, který měl vždy elán s trochou vulgarity, byl vyprahlý. Byl o 40 kilo hubenější, ale co to znamenalo zdravotně, to musí posoudit lékař. Byla to nezdravá troska nazlobená na celý svět. Je mi ho lidsky líto, jeho vinu nesoudím,“ napsal Hradil.

Aktuálně Jarošek stále zůstává na svobodě. Jeho třetí přerušení trestu vypršelo loni v dubnu, vězeňští lékaři pak konstatovali, že pobyt za mřížemi zvládne. Lihovarník ovšem soudu postupně poslal čtyři nové lékařské zprávy, podle nichž si trest kvůli vážnému zdravotnímu stavu odpykat nezvládne. Podrobil se také operaci v pražském Motole. A letos v březnu se žádostí o přerušení opět uspěl, Krajský soud v Brně mu trest stopl na další půlrok.

V dubnu řídil

Server iROZHLAS.cz má nicméně k dispozici fotografii z konce letošního dubna, která dokazuje, že Jarošek zvládá běžné každodenní úkony; snímek ho zachycuje za volantem jeho černého superbu.

Brněnský krajský soud však odmítl popsat, jak důkladně při rozhodování o přerušení výkonu trestu lihovarníkův zdravotní stav zkoumá, zda má možnost ověřit si pravdivost jím dodaných informací, například si zadat vlastní lékařský posudek.

Místopředseda soudu Aleš Flídr reagoval následovně: „Pokud jste měl k dispozici fotografie z prosince roku 2016, pak je poněkud opožděné argumentovat jimi až v květnu roku 2018. Především byste měl sdělit, o kterého Vladislava Jaroška se jedná, neboť krajský soud ročně rozhoduje řádově o 300 obžalovaných.“ Na doplňující informace do úterního večera nereagoval.

K fotografiím se nevyjádřil ani sám Jarošek. Telefon na jeho čísle vzala Andrea S. (redakce její celé jméno zná), která se představila jako jeho dobrá známá. „Obraťte se na jeho právníka, to on vám asi jen tak říkat nebude. Jeho zdravotní stav je vážný. Oslavy, to netuším, jestli provozuje,“ uvedla.

Vladislav Jarošek za volantem černého superbu na konci dubna 2018.

Jaroškův advokát Petr Poledník pak komentář odmítl. „S ohledem na povinnost mlčenlivosti uloženou zákonem vám nemohu odpovědět,“ napsal. V úterý již na Jaroškově čísle telefon nikdo nezvedal.

Žádal o milost

Mutěnický lihovarník se trestu dvakrát pokusil uniknout úplně. Pomoc hledal u prezidenta Miloše Zemana, jehož ve svých sklepech také v minulosti hostil. V domovských Mutěnicích navíc Jarošek založil buňku někdejší Zemanovy strany SPOZ. Se žádostí o milost ale ani jednou neuspěl.

„Pan prezident ji odmítl, přestože bývalá ministryně (spravedlnosti Helena) Válková a nyní i současný ministr spravedlnosti (Robert) Pelikán mu to doporučili,“ řekl Uzel redakci loni v únoru.

Sám Jarošek s médii dlouhodobě nekomunikuje, měsíčníku Reportér ale v říjnu 2016 tvrdil, že čeká na transplantaci srdce. „Respektuji rozsudek soudu, ale zdravotní stav je něco jiného. Problémy se srdcem nejsou chřipka. To se jen tak nespraví,“ řekl. Dva měsíce poté uspořádal oslavu ve sklípku.