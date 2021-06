Senátor Vilímec: Nový stavební zákon by znamenal demontáž systému veřejné správy, který vzniká 30 let

Příští čtvrtek se bude Senát zabývat sněmovní verzí dlouho chystaného stavebního zákona. Už předem ale v horní komoře parlamentu zaznívají hlasy, které žádají zamítnutí poslanecké verze. Má smysl blokovat zákon, který by mohl přinést velmi potřebné zrychlení a zjednodušení stavebních řízení? Tomáš Pancíř se ptá předsedy senátního hospodářského výboru Vladislava Vilímce z ODS. Praha 13:43 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Vladislav Vilímec | Foto: Martin Vlček, Senát PČR | Zdroj: Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0)

Váš hospodářský výbor ve středu jednal o návrhu stavebního zákona. K jakému jste dospěli stanovisku? Doporučíte senátorům, aby návrh vrátili sněmovně?

Všemi hlasy bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu zákona.

Senátor Vilímec: Stavební zákon by znamenal demontáž systému veřejné správy, který tu 30 let budujeme

Takže chcete, aby byl zákon zamítnut kompletně, a žádné pozměňovací návrhy do sněmovny nepošlete?

Podávat pozměňovací návrhy by bylo velmi obtížné, protože jde o zásadní koncepční spor. A byť zákon obsahuje některé rozumnější věci, základ návrhu je demontáž systému veřejné správy, která tu vznikla po roce 1989.

V souvislosti s tímto zákonem se často uvádí žebříček Světové banky, kde je Česko v délce stavebního řízení ze 190 zemí na 157. místě. Souhlasíte, že stavební řízení u nás trvá příliš dlouho?

Nevím, jak tyto statistiky vznikaly. Záleží na povaze stavebního řízení. Nemyslím, že při stavbě rodinného domku trvá povolování roky.

Pomohl by tento zákon v něčem zjednodušit a zrychlit stavební řízení?

Já jsem už poměrně velký pamětník. Ve středu mluvila paní ministryně Dostálová o bohulibým cílech tohoto zákona, něco takového už jsem ale slyšel mnohokrát. Výsledek všichni známe.

Tento návrh zákona prošel obrovskou změnou v Poslanecké sněmovně, a to je hlavní problém. Původní návrh vypadal úplně jinak, byl vydiskutován se Svazem měst a obcí, ale pak došlo k obrovské změně, to je zásadní politický spor. Nepřeji si, abychom demontovali systém veřejné správy, který jsme vytvářeli 30 let. Je to stejné, jako kdyby někdo přišel s tím, že je obcí hodně a že vzniknou okresní úřady na způsob národních výborů.

Celý rozhovor s Vladislavem Vilímcem si můžete poslechnout ze záznamu.