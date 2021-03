Práci pro hejtmana vykazovala poradkyně jako práci pro nemocnice. Se smlouvami na 130 tisíc měsíčně

Bývalá poradkyně ústeckého hejtmana Vladislava Marschallová z hnutí ANO brala 130 tisíc korun měsíčně za to, že měla pracovat jako očkovací koordinátorka pro Krajskou zdravotní, pod kterou spadá pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. V organizaci vlastněné krajem měla na starosti i PR a komunikaci s médii na téma očkování.

Radiožurnál zmapoval devět dní, ve kterých nepracovala pro Krajskou zdravotní, ale pro svého spolustraníka, hejtmana Jana Schillera.

Reportéři získal pracovní výkazy, kam si Marschallová psala hodiny údajně odpracované pro Krajskou zdravotní. Ty pak porovnali s tím, kde v tu dobu skutečně byla a co dělala.

Případ už prověřuje policie. Původní zpráva Ústí nad Labem 5:00 24. března 2021

Začátkem loňského prosince proběhlo v severočeském Rumburku jednání o převodu tamní nemocnice pod Ústecký kraj. Zúčastnila se ho i Vladislava Marschallová z hnutí ANO, na schůzce byla jako poradkyně ústeckého hejtmana Jana Schillera rovněž z hnutí ANO.

Tři hodiny strávené na jednání však podle zjištění Radiožurnálu vyúčtovala tak, jako kdyby právě pracovala jako očkovací koordinátorka pro Krajskou zdravotní. O očkování přitom na schůzce podle svědků nepadlo ani slovo.

„Řešili jsme to, že ještě nebyly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, řešili jsme účetnictví, mzdy, protože všichni zaměstnanci musejí mít nové pracovní smlouvy, prostě takové ty provozně-technické věci,“ vzpomíná ředitel nemocnice Petr Malý na jednání, které proběhlo loni 2. prosince zhruba od 11 do 14 hodin.

„Očkování jsme řešili následně až někdy v únoru, ale určitě ne v prosinci, to teda beze sporu ne,“ říká.

Na jednání byla i insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová, jejíž tým provozoval nemocnici do konce loňského roku jako podnik v konkurzu. „Původně měl přijet hejtman, ale nakonec mu to neumožnil jeho program a paní Marshallová se dostavila na jednání místo něho,“ sdělila Radiožurnálu Matyášová.

Ačkoli se v rumburské nemocnici očkování proti onemocnění covid-19 podle ředitele Malého vůbec neřešilo, Vladislava Marschallová za ten den vykázala celkem 12 hodin práce pro Krajskou zdravotní, včetně tří hodin, které strávila v Rumburku. Marschallová to vysvětlit nechtěla a žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítla.

Usvědčující výkazy

Pro pochopení celého případu je nutné se vrátit do 24. listopadu 2020. Ten den Marschallová uzavřela dvě smlouvy se společností Krajská zdravotní, pod níž spadá pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. Podle jedné měla pracovat na zkrácený úvazek (0,70 úvazku) jako koordinátor očkování. Podle druhé smlouvy – dohody o provedení činnosti – se měla věnovat PR a komunikaci s médii.

Zprávy o těchto smlouvách se v médiích objevily předminulý týden a s nimi i spekulace, jestli Marschallová práci pro Krajskou zdravotní skutečně odvedla. Hejtman Jan Schiller stranickou kolegyni hájil s tím, že pro Krajskou zdravotní zařizovala veškeré přípravy očkovacích center. Radiožurnál ale získal dokumenty, které její nárok na odměnu zpochybňují.

Radiožurnál má k dispozici výkazy její práce, kde se píše, kdy přesně a kolik hodin každý den oficiálně odpracovala jako koordinátorka očkování pro Krajskou zdravotní, aby za to mohla dostat zaplaceno.

Tyto výkazy reportér Radiožurnálu porovnal s tím, kde zrovna podle dostupných informací Marschallová loni v prosinci a letos s lednu byla a co skutečně dělala. Ukázalo se, že nejméně v devíti dnech je ve výkazech uvedena doba, kdy Marschallová neřešila očkování pro Krajskou zdravotní, ale pracovala právě pro hejtmana Schillera, s nímž měla uzavřenou další smlouvu, tentokrát poradenskou.

Bylo to tak nejen 2. prosince v Rumburku, ale i v dalších dnech. Třeba 12. ledna, kdy přijeli zástupci firmy Penta Hospitals na krajský úřad Ústeckého kraje, aby představili, jaké plány mají se svou nemocnicí v Roudnici nad Labem.

„Na jednání nám byla Vladislava Marschallová představena jako poradkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí firmy Penta Hospitals Daniel Lemer. Ani na této schůzce se neřešilo očkování, přesto se ve výkazech práce Vladislavy Marschallové pro Krajskou zdravotní objevuje, že ten den odpracovala 10 hodin.

Dalších 12 hodin vykázala Marschallová 9. prosince, přestože ten den byla podle zjištění Radiožurnálu v Děčíně na dvouhodinovém jednání o investicích v tamní nemocnici. „Jednání se týkalo plánované výstavby pavilonu emergency a operačních sálů,“ vzpomíná ředitel nemocnice Michal Hanauer.

Stejné to bylo v další dny, kdy jako „pravá ruka“ hejtmana jednala s ředitelkou VZP, seděla na mnohahodinové schůzi krajského zastupitelstva nebo zdravotního výboru. Ale vždy přitom vykazovala, že právě pracuje pro Krajskou zdravotní.

Hejtman: O smlouvě jsem nevěděl

Ve všech měsíčních výkazech Marschallové pro Krajskou zdravotní se neustále opakují stejná čísla: ve smlouvě, podle níž měla pracovat jako koordinátorka očkování, se uvádí, že odpracovala vždy v liché dny 6 hodin, v sudé dny 8 hodin. A to vždy buď od 8 do 14 hodin, nebo od 7 do 15.30 s půlhodinovou přestávkou.

Ve smlouvě, podle které se měla věnovat PR a komunikaci s médii, se uvádí, že má odpracovat 20 hodin týdně. Ve výkazech je uvedeno u všech dní jediné číslo: každý den odpracovala přesně 4 hodiny, což dohromady vždy dávalo potřebných 20 hodin týdně.

Radiožurnál žádal Vladislavu Marschallovou o vyjádření. Mobil nebrala a na dotazy zaslané v SMS neodpověděla. Její právník Petr Vališ pak Radiožurnálu sdělil, že odpovídat ani nebude. „Klientka mi přeposlala vaše otázky. Nevidíme ale důvod, proč bychom měli něco komentovat přes média,“ sděluje.

Hejtman Schiller Marschallovou hájí. „Co vím, tak řešila pro Krajskou zdravotní testovací místa, očkovací místa, velkokapacitní očkovací místa a všechnu tu práci kolem toho. Ono se to nezdá, ale je to poměrně složité,“ říká Schiller.

„Že na to měla smlouvu, jsem ale nevěděl. To jsem se dozvěděl až později,“ tvrdí. A komentovat nechtěl ani pochybnosti ve výkazech její práce. „O tom nic nevím, jen vím, že to řeší policie,“ doplňuje. S Marshallovou se dobře zná, když byl poslancem, Marschallová byla jeho asistentkou.

Zajímavá je i druhá smlouva uzavřená mezi Marschallovou a Krajskou zdravotní – dohoda o provedení činnosti. Podle ní se měla věnovat PR a komunikaci s médii, třebaže má Krajská zdravotní vlastní tiskové oddělení.

Jeho vedoucí Jana Mrákotová Radiožurnálu řekla, že Marschallová měla s médii komunikovat o očkování. Jenže Krajská zdravotní neoznámila novinářům, že zaměstnává mluvčí specializovanou na vakcinaci a na pravidelných tiskových konferencích věnovaných očkování Marschallová ani nevystupovala a téma vakcinace řešili jiní pracovníci Krajské zdravotní.

‚Paní prokazatelně pracovala‘

Podle výkazů Marschallová pracovala pro Krajskou zdravotní každý den 10 nebo 12 hodin. K tomu měla uzavřenou ještě smlouvu coby poradkyně hejtmana a asistentky poslankyně Jaroslavy Puntové z ANO. Jakmile se začalo představenstvo Krajské zdravotní o smlouvy s Marschallovou zajímat, byly 28. února zrušeny, přestože původně měly platit až do konce května.

Pod oběma smlouvami je podepsaný bývalý generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki, uzavřel je 24. listopadu 2020 pouhý jeden den po svém jmenování. Proč ji zaměstnal, už nechtěl komentovat.

„Já jsem celou tuhletu záležitost předal svému právnímu zástupci a nemám se k tomu vůbec jakkoli vyjadřovat,“ říká. Podle smluv byl Chodacki jejím přímým nadřízeným, jako místo jejího pracoviště je na smlouvách uvedeno Generální ředitelství.

„Ona pracovala tak, to je, řekl bych, ten správný výraz. Paní prokazatelně pracovala, víc se k tomu, nezlobte se, nebudu vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz, jestli byla Marschallová pro Krajskou zdravotní přínosem a zda se její angažmá vyplatilo.

Když reportér Radiožurnálu poznamenal, že z výkazů její práce vyplývá, že sice pracovala, ale často ne pro Krajskou zdravotní, Chodacki reagoval: „Hm, hm. Jak vám říkám, nebudu se k tomu dál vyjadřovat.“

Ani Krajská zdravotní nyní nechce případ komentovat. „Obě smlouvy, pracovní smlouvu i dohodu o provedení činnosti, které byly uzavřeny s Vladislavou Marschallovou, nyní vedení společnosti prověřuje a víc to v tento moment komentovat nebudeme,“ sdělila mluvčí KZ Jana Mrákotová.

Představenstvo Krajské zdravotní kvůli smlouvám odvolalo Chodackého z funkce a vzápětí rada kraje odvolala z čela představenstva Krajské zdravotní Jindřicha Zetka, jehož nástupcem se stal exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Marschallová kromě smluv s Krajskou zdravotní ukončila i oficiální spolupráci s hejtmanem, odstoupila z funkce místopředsedkyně ANO v Ústeckém kraji a přestala být i asistentkou poslankyně Jaroslavy Puntové z ANO.

Smlouvy, okolnosti jejich uzavření i pracovní výkazy nyní prověřuje kromě Krajské zdravotní i severočeská policie. „K případu se v tuto chvíli nebudeme nijak vyjadřovat,“ řekla policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Co například ukázaly pracovní výkazy Prosinec 2020 2.12. Marschallová byla zhruba od 11.00 do 14.00 jako poradkyně hejtmana v Rumburku na jednání o převzetí tamní nemocnice Ústeckým krajem. Ve výkazu práce se však uvádí, že od 7.00 do 15.30 s půlhodinovou přestávkou před polednem pracovala jako koordinátor očkování pro Krajskou zdravotní. Další čtyři hodiny se podle výkazu věnovala PR a komunikace s médii. 9.12. Byla v Děčíně na jednání o investicích v tamní nemocnici. Bylo to přibližně od 13.00 do 15.00. Ve výkazu práce se však uvádí, že od 7.00 do 15.30 s půlhodinovou přestávkou před polednem Marschallová pracovala pro Krajskou zdravotní. Další čtyři hodiny se podle výkazu věnovala PR a komunikace s médii. 16.12. Byla na několikahodinovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje jako poradkyně hejtmana. Vykázala přitom 12 hodin práce pro Krajskou zdravotní. 21.12. Jako poradkyně hejtmana se účastnila jednání s ředitelkou VZP. Vykázala 12 hodin práce pro Krajskou zdravotní. Leden 2021 12.1. Marschallová byla od 11:00 do 13:00 jako poradkyně hejtmana na jednání s firmou Penta Hospitals. Ve výkazu práce se však uvádí, že od 8:00 do 14:00 pracovala pro Krajskou zdravotní jako koordinátor pro očkování. Další čtyři hodiny se podle výkazu věnovala PR a komunikace s médii. 14.1. Jako poradkyně hejtmana byla přítomna jednání zdravotního výboru. Vykázala 10 hodin práce pro Krajskou zdravotní. 25.1. Jako poradkyně hejtmana seděla na několikahodinovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje. Vykázala přitom 12 hodin práce pro Krajskou zdravotní.