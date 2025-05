‚Vládne nám pravicová hrůzovláda.‘ KSČM se sešla na prvomájové akci v Praze, dorazilo i několik odpůrců

Čtvrteční prvomájové akci KSČM na pražském Střeleckém ostrově dominovala kritika nynější koaliční vlády Petra Fialy (ODS). Pražská lídryně komunistické strany do sněmovních voleb Petra Prokšanová ji označila za asociální a za „pravicovou hrůzovládu“. Akci přihlíželo také několik odpůrců komunistů s transparenty s nápisy, že hnutí Stačilo! zahrnující pro podzimní volby i KSČM je „zcela loajální Kremlu“ a že „Skutečný vlastenec nestraní Kremlu“. Praha 14:41 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunisté se sešli na prvomájové akci v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ti, kteří nám dnes vládnou, se nedají nazvat jinak než pravicová hrůzovláda. Je to vláda, která normalizuje válku, normalizuje násilí a militarizaci společnosti. Je to vláda sociálních škrtů a ožebračování pracujících,“ prohlásila Prokšanová v projevu k několika desítkám stoupenců KSČM převážně staršího věku. Pustila se i do nynější opozice, kterou má za „impotentní“.

V letošní sněmovních volbách se bude podle Prokšanové rozhodovat o tom, zda budou mít pracující v dolní parlamentní komoře zastoupení, „Jinak nás čekají další čtyři roky destrukce sociálních jistot, rostoucích cen, poklesu reálných mezd a strašení válkou,“ řekla.

Okamura má v Konečné po letech silného soupeře v boji o radikální voliče. Jeho SPD má zatím navrch Číst článek

Někteří komunisté drželi u památníku rudé vlajky. „Mír, práce, důstojný život pro všechny to je to, co nás spojuje,“ uvedla předsedkyně pražské KSČM Marta Semelová. Účastníky akce oslovila tradičním komunistickým „soudruzi a soudružky“ a rozloučila se pozdravem „čest práci“.

Před komunisty uspořádali u desky připomínající první dělnickou oslavu 1. máje v Praze v roce 1890 shromáždění sociální demokraté (SOCDEM) a po nich dorazili představitelé České suverenity - sociální demokracie. „Současná vláda se stará spíš než o problémy vlastního obyvatelstva o problémy Ukrajiny,“ uvedl předseda této strany a bývalý premiér Jiří Paroubek.

Na Střeleckém ostrově postavili stánek také protiváleční aktivisté z iniciativy Ne základnám, opačný cíp ostrova obsadili Mladí sociální demokraté. Odpoledne budou pořádat na ostrově prvomájový piknik anarchisté. Po něm se vydají centrem Prahy na Štvanici.

