Babiš o schůzce s Hřibem: Nefunguje mezi námi chemie. Když bude Praha chtít, můžeme jednat znovu

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v pondělí s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) o plánované vládní čtvrti v Letňanech. Na podrobnostech se ale nedohodli. „Umí jednat jen útočně. Po deseti minutách pro mě jednání ztratilo smysl," řekl premiér v úterý pro Radiožurnál. Hřib po setkání sdělil, že Praha nedostane na stavbu finance a že pro Babiše to byla k tématu poslední schůzka. Ten ale tvrdí, že pokud bude mít Praha zájem, jednání může pokračovat. Praha 22:08 17. září 2019

V pondělí jste uvedl, že jednání probíhalo takovým stylem, že jste ho musel ukončit. Co se tedy stalo?

Já jsem dal panu primátorovi písemně nabídku, kde říkáme, že vnější okruh Prahy organizuje Ředitelství silnic a dálnic. To znamená stát. A ohledně vnitřního okruhu Prahy, který má stát asi 50 až 60 miliard jsme nevrhli, že bychom ho zrealizovali formou PPP. Teď děláme soutěž na Strakonickou D4. A dále jsme tam napsali, že v Praze není potřeba nová nemocnice ale traumacentrum za pět miliard.

Bohužel mi vyčetl všechny chyby za třicet let. Například, že se tu nedělalo PPP a že to neumíme a že je všechno špatně. Potom už tedy v tom jednání nemělo cenu pokračovat. Takový styl je zvláštní a mě je to líto. My jsme už podruhé jednali mezi čtyřma očima, ale zkrátka nám to nefunguje.

Praha tedy nabídku má písemně, a pokud bude chtít jednat dál, tak možná bude možná lepší nominovat někoho jiného za stát a za Prahu než nás dva.

‚Jedná útočně‘

Primátor Zdeněk Hřib ale říká, že vy jste mluvil o tom, že toto byla poslední schůzka. V jaké fázi tedy je jednání?

My, jako stát, přece v Praze stavíme, například jsme zaplatili rekonstrukci Národního muzea. A mysleli jsme si, že budeme postupovat společně. Bohužel styl jednání pana premiéra je konfrontační. Myslel jsem si, že mezi čtyřma očima to bude jiné, ale zkrátka nám dvěma to nejde, takže ta nabídka tam je. Pokud o ní Praha bude chtít jednat, tak budeme. My pokračujeme v obchvatu Prahy, který samozřejmě zaplatíme, ale je mi to líto, ta chemie nám nefunguje.

Primátor Hřib ale tvrdí, že pro něj není ta nabídka dostatečná.

Já nevím proč. On kritizuje všechno. Přišel a všechno zkritizoval. Řekl, že všechno děláme špatně. Potom nemělo smysl, abychom spolu jednali.

K projednávání detailů jste se tedy nedostali?

Tu nabídku má Praha a tím pádem i pan primátor podrobně popsanou písemně v dopise. Ale on chtěl jednat mezi čtyřma očima, tak jsem si myslel, že to bude probíhat jiným způsobem než konfrontačně a útočně. Pro mě to po deseti minutách ztratilo smysl.

Nabídku, kterou dostal primátor Hřib, už tedy nehodláte měnit?

Když mi vytýká projekt D47, který byl v roce 1998. To je ten nepovedený PPP projekt, za který my nemůžeme. My teď děláme nový projekt PPP a on tvrdí, že jsme neschopní. Já jsem mu říkal, že uvidíme, jak dopadnou Strakonice. Já myslím, že dobře. Bohužel je to první takový projekt od revoluce, ale za to my jako vláda nemůžeme. My chceme PPP projekty rozšiřovat, ale zkrátka měl pan primátor asi špatnou náladu.