‚Úřednické ghetto odmítáme, na tom se nic nemění.‘ Primátor Hřib představil svou vizi pražských Letňan

Moderní nemocnice, 1300 bytů, škola občanská vybavenost, park, ale i administrativní budovy. Tak by v budoucnu měly vypadat Letňany. Alespoň podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten na svém facebooku zveřejnil i vizualizaci zamýšlené čtvrti. „Žádnou dohodu jsme s premiérem Andrejem Babišem na středeční schůzce neuzavřeli," zopakoval také. Šéf ANO Babiš by chtěl v Letňanech úřednický kampus.

„Tak ještě jednou, aby v tom bylo naprosto jasno. Chceme město krátkých vzdáleností, různorodé čtvrti k životu. Monotematické úřednické ghetto odmítáme, na tom se nic nemění. Vedení města ze svých představ neustoupilo!“ napsal Hřib na sociální síť.

Zveřejnil také vizualizaci, ale upozornil, že se nejedná o urbanistický plán ani o skutečné půdorysy staveb, nýbrž pouze o kapacitní prověření.

Z dokumentu nicméně vyplývá, že by se na pozemky v Letňanech měla vejít nemocnice s 950 lůžky, šestipodlažní bytová čtvrť s cca 1300 byty a rovněž šestipodlažní vládní čtvrť.

‚Nedohodli jsme se‘

Po středeční schůzce to vypadalo, že Babiš s Hřibem našli společnou řeč. Tedy že vládní čtvrť v Letňanech pro deset tisíc úředníků může vzniknout, pokud bude součástí i nová nemocnice a byty. A především pokud výměnou za pozemky zaplatí stát dokončení městského okruhu za 60 miliard korun.

Hřib ale posléze několikrát zopakoval, že se s předsedou vlády na ničem závazném nedohodl. A že vedle splnění podmínek magistrátu bude záležet na tom, co bude chtít udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan úředníci přestěhovali.

„K dalšímu jednání s panem premiérem potřebujeme také seznam nemovitostí, ze kterých by se měli státní úředníci přesunout, včetně plánu jejich využití. Tento plán mi však paní ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu odmítla poskytnout. Posouzení tohoto aspektu je však pro nás zásadní. Nedovolíme, aby se v Praze objevovaly další prázdné domy,“ napsal dál Hřib.

Přesun se má podle dřívějších informací ÚZSVM týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit.

Podle dřívějších odhadů premiéra by samotná výstavba úřednické čtvrti mohla stát okolo 10 miliard korun. Babiš ale věří, že investice bude ekonomicky výhodná a že se státu vrátí do pěti let. Vláda teď do 14 dnů pošle pražskému magistrátu konkrétní nabídku. Pak se případně bude jednat dál.