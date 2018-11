Babiš píše primátorovi Hřibovi. Chce oživit plán na vládní čtvrť v Letňanech za 10 miliard

Nový vládní areál by podle premiéra Andreje Babiše stál 10 miliard korun. A pracovalo by v něm přes 10 tisíc úředníků. Babiš si podle Hospodářských novin přeje, aby areál byl na severním okraji metropole - u stanice metra Letňany.

Zatím není jasné, která ministerstva by se tam stěhovala. Babiš dříve mluvil třeba o ministerstvech financí nebo kultury, která sídlí v několika budovách na různých místech hlavního města.

Premiér pak pro svůj nápad hledá podporu u nového pražského primátora Zdeňka Hřiba, kterému kvůli tomu napsal dopis, ten mají Hospodářské noviny k dispozici.

Stavba nové vládní čtvrti patří mezi Babišovy priority. Je dokonce ve vládním programovém prohlášení.

„Zájem České republiky na získání příslušných pozemků v Letňanech je zásadní,“ stojí podle deníku v Babišově dopise Hřibovi.

Vládní čtvrť je podle předsedy vlády nezbytná, protože stát nemá v Praze dostatek vlastních prostor. Musí si je proto mnohdy pronajímat. Stavbou vládní čtvrti by se tak podle něj mohlo i ušetřit.

Nové vedení metropole ale s Babišovým návrhem dál nesouhlasí. Primátor Hřib argumentuje například tím, že by bylo náročné všechny úředníky ráno dopravit do práce a večer zase zpět. Lepší by podle něj bylo stavět nové kancelářské budovy na různých místech.

Hospodářské noviny připomínají, že Babišův plán je na magistrátu do značné míry závislý. Pozemky, kde by nová čtvrť měla být, totiž patří Praze.