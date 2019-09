Přijde mi nevhodné, aby nás Babiš vydíral traumacentrem, říká pražský primátor Hřib

Podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) nemá s primátorem Hřibem smysl jednat, protože z toho pak má člověk velké psychické trauma. „Ale my jsme spolu schopni komunikovat,“ prohlašuje primátor.

„Premiérovo demonstrativní vstávání od stolu můžeme vnímat jako součást vyjednávací šarády. (Babiš) pak několikrát změnil svá vyjádření o tom, jak schůzka probíhala, já nic nezměnil,“ dodává.

„Naše podmínky jsou stále stejné, říkáme je pořád, opakovaně. Praha nemá kam ustupovat… Tu čtvrť prostě nejde postavit, když tam nevedou silnice. Očekávám, že se k tomu předseda vlády postaví čelem,“ říká dále primátor o zvažované čtvrti v Letňanech.

Praha jako pokusný králík

Naposledy premiér prohlásil, že Praha už od státu nedostane ani korunu. Podle Hřiba se tak jen „domáhá odpovědi na svůj dopis, kde má být údajně pro Prahu nabídka“. „Pro metropoli ale výhodná není a neřeší ani tři zásadní problémy,“ uvádí Hřib.

Na nabídku prý přesto odpoví, minimálně ze slušnosti. „Hlavní problém je, že v této oblasti není dobudována klíčová dopravní infrastruktura. Bez toho, aby tam byl vnitřní i vnější městský okruh, není možné připustit nějaký velký stavební development,“ uvádí primátor a dodává, že se přímo v Letňanech sešel s občany a starosty všech tří dotčených městských částí, kde si svůj pohled na věc potvrdil.

Rozdílné názory jsou podle Hřiba přece součástí demokracie. „Od toho je tady přece diskuse, abychom dospěli k nějakému kompromisu… Naše podmínky jsou stále stejné: chceme, aby stát garantoval, že bude dostavěn vnější okruh kolem Prahy.“

Průtahy kolem okruhu se Hřibovi nelíbí. „Třeba i proto, že už v lednu tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) řekl, že se stavět začne v roce 2024. Na začátku září ale nový ministr (Vladimír Kremlík, nestraník za ANO, pozn. red.) říká, že se nekopne dřív než v roce 2026. Takže, promiňte mi mou netrpělivost a to, že chceme od státu garanci.“

Podobné je to podle Hřiba i s dostavbou vnitřního okruhu. Praha přitom nechce nic jiného, než od státu dostává Brno. „U tohoto okruhu premiér říká, že nemá problém s tím, aby to stát zaplatil, ale chce to dát nějaké soukromé firmě na PPP projekt (Public Private Partnership, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pozn. red.). Jenže tento projekt stát neumí… a všechny dosavadní zkrachovaly. Nechceme být pokusným králíkem. My stavět umíme a nevidím důvod, aby se s Prahou nějak experimentovalo.“

Projekt PPP?

Zdeňka Hřiba podle jeho slov překvapuje, že Babiš nemá problém s financováním projektu PPP. „Chce zaplatit úroky a další peníze na údržbu, což po něm nikdo nechce, ale má problém ty stejné peníze, resp. menší, tedy 60 miliard korun, poslat v nějakém časovém období nám, tedy Praze… Přitom bychom rádi, abychom ještě v tomto volebním období stihli územní rozhodnutí. Samotná stavba pak logicky potrvá několik dalších let.“

Babiš teď přišel s dalším argumentem, a to je zastavení financování nového traumacentra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. „To mi přijde velice nevhodné,“ komentuje to Hřib.

„Ve skutečnosti je to komplexní rekonstrukce akutní části nemocnice podle projektu, který vznikl před deseti lety. Jen se to pojmenovalo jako traumacentrum. Protože tehdy byly někde peníze na traumacentra, asi z Evropy. Teď je to ve fázi stavebního povolení a peníze byly slíbeny. Mně to přijde jako velice nevhodné, že se to premiér pokouší používat jako nějaký bod k vydírání Prahy… Jen aby si postavil pomníček v Letňanech,“ dodává pražský primátor Zdeněk Hřib.

Proč Hřib trval na zvýšení daně z nemovitosti pro Pražany? Proč chce snížit počet úředníků na magistrátu a jaké jsou koaliční vztahy na radnici? Poslechněte si celý audiozáznam Interview Plus.