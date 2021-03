ONLINE: Blatný předloží vládě další plán boje s koronavirem. Uvolnění opatření se neočekává

Překotná změna uvnitř hlídače politických financí. Kontroloři mluví o chaosu a paralýze

Šéf Vojtěch Weis s pomocí změny interních pravidel soustředil veškeré rozhodování do svých rukou, a to bez vědomí ostatních členů úřadu. Napravit by to měla poslanecká novela.