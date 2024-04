Vládní koalice je pro valorizaci koncesionářských poplatků. Plán představí v dalších týdnech

Koncesionářské poplatky by se měly při dosažení určité míry inflace valorizovat. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu novinářům při příchodu na jednání vlády řekl, že v koalici je na tom shoda. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) ohledně mechanismu konkrétní nebyl, komplexní návrh chce představit v řádu týdnů. „Záměr vládní koalice jednoznačně vítáme,“ řekl Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Praha 14:15 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky by se měly podle návrhu vládní koalice při dosažení určité míry inflace valorizovat (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Koalice původně počítala s tím, že se koncesionářský televizní poplatek od začátku roku 2025 pravděpodobně zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc.

Počítal s tím návrh takzvané velké mediální novely, který následně prošel meziresortním připomínkovým řízením. S návrhem novely vyjádřily nesouhlas komerční televize či vydavatelské domy.

Podle původního návrhu se měl také rozšířit počet plátců, nově by poplatek hradili všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem.

U firem by byla nově zavedena platba podle počtu zaměstnanců, podniky do pěti lidí a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by byly od platby osvobozeny. Návrh za nepřijatelný tehdy označil Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Aktuální vyjádření ministrů naznačuje, že se koalice shodla na jiném mechanismu zvýšení koncesionářských poplatků, než na jednorázovém navýšení příští rok.

„Počítá se při dosažení nějaké míry inflace s valorizací,“ řekl Výborný. „Je to o dlouhodobé stabilitě, abychom se nemuseli do budoucna vždycky vracet k debatě nad tím, jakým způsobem případně zvyšovat koncesionářský poplatek. Proto by tam mechanismus měl být ukotven,“ dodal ministr.

Baxa nechtěl konkrétní podobu aktualizovaného návrhu komentovat. „Mohu potvrdit to, že neustupujeme od návrhu, aby došlo k nějakému zvýšení koncesionářských poplatků. Návrh potom představíme,“ řekl. Dodal, že by tomu tak mělo být v příštích týdnech.

Televizní poplatek se nezvyšoval od roku 2008 a rozhlasový od roku 2005.

„Záměr vládní koalice navýšit rozhlasový poplatek jednoznačně vítáme,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Udržitelné financování Českého rozhlasu a České televize je základním předpokladem pro jejich další fungování. Význam silných a nezávislých médií veřejné služby narůstá – zejména v dnešní době poznamenané řadou krizí či neustávajícím zápasem s dezinformacemi,“ pokračuje Zavoral.