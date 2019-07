Babiš k vládní krizi: Pokud teď se Zemanem nenajdeme řešení, můžeme jednat až po prázdninách

Pokud se situace ohledně výměny ministra kultury nevyřeší na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 24. července, jednání bude asi pokračovat až po prázdninách. Ve čtvrtek to prohlásil premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Prezident ho přijme na zámku v Lánech. Předseda vlády půjde na schůzku sám, tedy bez předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten s tímto postupem souhlasí. Praha 15:00 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Půjdu na schůzku s panem prezidentem. Podle mého názoru už to bude asi moje poslední schůzka, protože pokud to nevyřešíme teď, tak už to zkrátka nevyřešíme,“ řekl nejprve předseda vlády Andrej Babiš.

Posléze ale zmínil, že se to týká spíše prázdnin. „Od 1. srpna má celá vláda dovolenou, to znamená, že většina ministrů je mimo Českou republiku, já taky. Takže pokud by se to řešení nenašlo, pravděpodobně budeme pokračovat po prázdninách,“ dodal.

Předseda vlády předpokládá, že s prezidentem Milošem Zemanem bude hovořit i předseda ČSSD Jan Hamáček.

Babiš s Hamáčkem po úterním setkání novinářům sdělili, že o schůzku kvůli sporu o výměnu ministra kultury požádají prezidenta společně. Podle šéfa ČSSD je ale v pořádku, že tak Babiš učinil sám. Premiér ho o tom předem informoval.

Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je připraven k 31. červenci vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Hamáček tehdy také řekl, že ohledně nominanta ČSSD na ministra Michala Šmardy Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. To potvrdilo setrvání na dosavadních návrzích ČSSD.

Zeman minulý týden podle Hamáčka nicméně neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva respektovat.