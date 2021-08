Inventura vládních slibů: vyrovnaný rozpočet, zrušení superhrubé mzdy, boj s lichvou a podmínky pro práci

Radiožurnál se tento týden věnuje inventuře vládních slibů. V seriálu se zaměřuje na to, jaké sliby se menšinové vládě ANO a ČSSD podařilo splnit, a jaké naopak ne. Vychází při tom z programového prohlášení vlády rozděleného do šesti směrů. První díl se věnuje tomu, že si vláda vytyčila začít s reformou státu. Kabinet sliboval vyrovnaný státní rozpočet a také nový zákon o příjmových daních. Jak to dopadlo?

