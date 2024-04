Vládní stabilita? Kongres ODS by měl potvrdit stávající stranické vedení, o volné místo se hlásí Decroix

Petr Fiala již občanské demokraty vede přes deset let, a pokud jej víkendový kongres ve funkci potvrdí, překoná i zakladatele ODS Václava Klause. Přes 500 delegátů bude v Ostravě vybírat i jeho nejbližší spolupracovníky v čele strany – prvního místopředsedu a čtyři řadové místopředsedy. Žádné zemětřesení v čele nejsilnější vládní strany se nečeká, na volné místo ve vedení má nominaci poslankyně Eva Decroix. Ostrava 5:00 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doplní Eva Decroix vedení ODS? | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Regionální sněmy proběhly. Jsem velmi vděčný našim členům za to, že mi ve všech regionech dali nominaci na předsedu ODS. Kongres je ale samozřejmě otevřený, rozhoduje se až na něm, takže uvidíme.“

Tak hodnotil současný předseda ODS a premiér Petr Fiala fakt, že ve volbě nemá žádného vyzyvatele. Funkci obhajuje už popáté.

Strana je svému lídrovi loajální. Jak uvedl ministr dopravy a řadový místopředseda ODS Martin Kupka, sám o ambicích na předsedu strany „nikdy nepřemýšlel“. Podobně se vyjádřil i druhý muž strany a ministr financí Zbyněk Stanjura. „Věřím, že náš vládní projekt je na osm let. Petr Fiala byl architekt tohoto projektu. Jeho osobnost drží vládu pohromadě,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Na kongresu chce předseda Fiala bilancovat uplynulé dva roky a také nastínit vizi, jak oslovit voliče v příštích sněmovních volbách.

„Myslím, že je jasné, že vedeme souboj mezi demokratickými politickými stranami, z nichž nejsilnější je ODS, a populisty, stranami jednoho muže. Je to i souboj o charakter státu, o bezpečnost České republiky i o to, jaká bude kvalita demokracie. V tomto souboji musíme uspět,“ doplnil pro Radiožurnál premiér Fiala.

Podle ministra financí a dosavadního prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury, který bude na kongresu svou stranickou funkci také obhajovat, jsou tím klíčem k úspěchu voliči ze střední třídy.

„Jsou to lidé, kteří si velmi často uvědomují, že financují stát a za to od státu chtějí dobré služby. Na to máme myslet. Předpokládám, že se zlepší ekonomická situace, v letošním i příštím roce porostou reálné příjmy domácností. To vše jsou aspekty, které by v příštích volbách mohly sehrát roli,“ řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Obhajovat své posty chtějí europoslanec a lídr kandidátky Spolu do evropských voleb Alexandr Vondra, ministr kultury Martin Baxa i ministr dopravy Martin Kupka.

Dle posledního jmenovaného je atmosféra před kongresem pozitivní. „Do vedení ODS jsem vstupoval ve stejný rok a na stejném kongresu jako Petr Fiala. Troufnu si tvrdit, že deset let společné práce pro mě znamenalo podporovat předsedu, loajálně držet směr vedení a to bych rád zvládl i v tom dalším období,“ řekl Kupka.

Volné místo pro Decroix?

Uspět ve volbách považuje za hlavní cíl i poslankyně a možná jediná nová tvář nejužšího vedení ODS Eva Decroix. Nominace na řadovou místopředsedkyni má z Jihomoravského, Olomouckého i Plzeňského kraje.

„Jsem právník, současně si věnuji zahraničním politice. To jsou témata, ke kterým se mohu vyjadřovat, abych si byla jistá, že jim rozumím. Mohu je přenést i do vnitrostranické debaty. Současně ale i vnímám, že ohromné téma je otázka napojení veřejnosti na politiku nebo naše schopnost vysvětlovat ji,“ popsala.

předsednictvo ods Petr Fiala – předseda strany

Zbyněk Stanjura – 1. místopředseda

Martin Baxa – místopředseda

Martin Kupka – místopředseda

Alexandr Vondra – místopředseda

Zdeněk Zajíček – místopředseda do května 2023

Marek Benda – předseda poslaneckého klubu PČR

Zdeněk Nytra – předseda senátorského klubu

Veronika Vrecionová – předsedkyně poslaneckého klubu EP

Decroix by mohla zaujmout aktuálně volné křeslo místopředsedy po Zdeňku Zajíčkovi, který loni v květnu rezignoval po zvolení do čela Hospodářské komory, stala by se tak jedinou ženou mezi místopředsedy.

Patří spíše k liberálnějším členům ODS a je taktéž jedním z nejhlasitějších proevropských hlasů v ODS.

„V ODS máme na mnoho věcí různé názory. Ať už se děje cokoliv, můžeme se bavit o mnoha tématech. Myslím, že i názor čtyřicetileté ženy do vedení ODS patří,“ věří si.

Principy tajné volby v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál v týdnu už porušil ministr Stanjura, když potvrdil, že je připravený Decroix volit. „Je to dobrá kandidátka. O všech kandidátech ale platí, že nikdo dopředu nemá nic jisté,“ doplnil.

Pozitivně se o ní vyjádřil i Kupka: „Pokud se Eva Decroix stane členkou vedení, tak si myslím, že to může znamenat i další pozitivní zprávu pro veřejnost.“

Jednu nominaci na řadového místopředsedu ODS získal i místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, neplánuje ji však přijmout.

Podobně jako i u jiných stran je i u občanských demokratů možné přihlásit se o nominaci až přímo na kongresu.

Volba předsedy a prvního místopředsedy by měla přijít na řadu v sobotu dopoledne, odpoledne pak delegáti vyberou řadové místopředsedy.

Nově zvolené vedení ODS by mělo stranu provést evropskými krajskými, senátními volbami i těmi sněmovními na podzim 2025.