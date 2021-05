Vláda má v plánu prověřit majetek zabavený Romům za druhé světové války. Cílem je nastavit odškodnění

V Česku by měla v brzké době vzniknout analýza, která by mapovala předválečný majetek českých Romů a jeho zabavování v letech 1938 až 1945. Posloužit by měla jako podklad pro nastavení odškodnění. Počítá s tím nová strategie začleňování Romů na příštích deset let, kterou na svém posledním zasedání schválila vláda.

