Havlíček: Vláda rezignuje na budoucnost a krmí otesánka. Ekonomiku musí restartovat privátní sféra

Poslanci opět jednají o schvalování vládního úsporného balíčku. Opozice s vládními záměry kategoricky nesouhlasí a chystá desítky pozměňovacích návrhů. „Koalice si to v nejbližších dnech protlačí, ale uvědomme si zásadní věc: mění se 60 parametrů, plošně se zvyšují daně a diskutuje se o něčem, co dosud nepřicházelo v úvahu, třeba vyšší odvody živnostníků," upozorňuje stínový premiér a poslanec Karel Havlíček (ANO) na Českém rozhlasu Plus. Praha 22:51 6. září 2023

Podle svých slov nemá důvod nevěřit předsedovi hnutí Andreji Babišovi (ANO), který ve Sněmovně řekl, že v Česku panuje nová totalita a polistopadový kartel, jehož součástí jsou například Ústavní soud nebo veřejnoprávní média. Konkrétní příklad ale Havlíček neuvádí, je prý třeba ptát se Babiše.

Havlíček souhlasí se slovy prezidenta Petra Pavla, podle kterého začíná České republice ujíždět vlak, a pokud nebudeme schopni přijímat razantní a bolestivé kroky, které bude nutné realizovat přes rámec jednoho volebního období, staneme se v rámci Evropy státem druhé až třetí kategorie.

„Řekl trochu jinak to, co minulý týden podnikatelé. Pokud vláda pojede dál v těchto kolejích, stane se z Česka skanzen. A byli velmi konkrétní, ukázali určité oblasti, které tato vláda podceňuje, ale za nás to byly hlavní pilíře rozvoje,“ zdůrazňuje.

Vláda podle něj rezignovala na podporu budoucího růstu ekonomiky.

„Můžeme řezat v tomto roce, možná příštím, možná i přespříštím, ale všichni víme, že schodek je dán příjmy a výdaji. Pokud podceníme budoucí příjmy a tato vláda to dělá a dělá to systematicky, tak za pár let nebudeme mít už kde řezat výdaje a staneme se tím skanzenem. A teď říkám de facto přesně to, co řekli podnikatelé a co trochu jinak řekl pan prezident,“ dodává.

Havlíček podotýká, že pozměňovací návrhy reagují na předložený konsolidační balíček, ale není to prý součást koncepce či strategie ANO.

To prý vládě ponechává volnější prostor pro úspory v rámci resortů a souhlasí i se zvyšováním daní z tvrdého alkoholu a tabáku, naopak je proti zvyšování daně z příjmu právnických osob, zvyšování odvodů pro živnostníky, daně z nemovitosti či nemocenské.

„Tato vláda chce restartovat ekonomiku přes veřejnou sféru zvyšováním daní, to znamená dávat tomu otesánkovi více jídla a těšit se, že někdy zhubne, ale úplně rezignuje na investice a inovace. My chceme restart udělat přes privátní sféru, motivací zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ deklaruje.

Konec přerozdělování?

Místo zvyšování daní by ANO chtělo jít cestou jejich efektivnějšího výběru. Zavedení kontrolního hlášení či elektronické evidence tržeb podle Havlíčka přineslo příjmy do rozpočtu a zároveň pročistilo podnikatelské prostředí. „Touto cestou bychom šli. A garantuji vám, že bychom vybrali více peněz, aniž bychom zvyšovali daně,“ dodává.

Stát přitom nyní na daních za první pololetí roku vybral meziročně asi o 12,5 procenta více. Havlíček připouští, že je to dobrý výsledek, který prý ale umožnilo to, že vláda ANO v kritické době během pandemie firmy podpořila. „Jestliže totéž neuděláme nyní, tak za rok či dva na to doplatíme tím, že ty firmy nebudou platit daně a lidé nebudou mít příjmy,“ vysvětluje.

Havlíček zároveň připouští, že během covidu vládě nezbylo než přerozdělovat obrovské sumy peněz. Totéž během energetické krize dělala i současná vláda, přestože to prý nebylo nezbytně nutné.

„Místo abychom zastropovali ceny a neumožnili velkým energetickým firmám vydělat, tak jsme je nechali vydělat obrovské peníze. Pak je náročně daníme a přerozdělujeme šíleným klíčem,“ kritizuje.

Právě přerozdělování přitom Havlíček považuje za problém a jako premiér by minimalizoval národní dotace – až na výjimky, jako je výzkum, vývoj a podpora vědy. Naopak evropské dotace, které prý jdou zejména soukromým firmám, měnit nelze. „Nebo je snad budeme vracet? To přeci není normální,“ uzavírá.

