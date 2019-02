Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Štěpánková končí. Úřad za ni hledá náhradu

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva končí ve funkci. Zjistil to Radiožurnál. Martina Štěpánková je zároveň náměstkyní pro řízení sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Také tento post opouští. Zatím ale není jasné, kdo ji nahradí. Štěpánková v obou funkcích skončí na konci března. Praha 11:01 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková končí ve funkci. | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Profimedia

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu v SMS zprávě napsal, že na místo Štěpánkové už bylo vyhlášené výběrové řízení. To bude v prvním kole interní. Podle Babiše bude vláda usilovat o to, aby byla pozice co nejdřív obsazená. Jedná se o nejdůležitějšího zástupce lidských práv v České republice.

V Sobotkově vládě agendu zastával ministr pro lidská práva, kterým byl Jan Chvojka z ČSSD. V Babišově kabinetu však podobná funkce chybí. To kritizují některé nevládní organizace.

Amnesty International: 2018 byl rokem boje za práva žen, v Evropě představoval nárůst nesnášenlivosti Číst článek

Rada se neschází

S kritikou se navíc setkává i nečinnost Rady vlády pro lidská práva, která mimo jiné řeší práva dětí a rasovou diskriminaci. Radu svolává její předseda, kterým je premiér Andrej Babiš.

„Je to už víc než rok a půl, co se nesešla rada vlády pro lidská práva. Není možné projednávat důležitá témata,“ řekla Radiožurnálu veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která je členkou této rady.

Prodlevu kritizuje i předsedkyně výboru rady pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Už jen fakt, že rada není svolávána, není dobrá vizitka toho, jak se v Česku lidská práva řeší,“ uvedla. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu v SMS zprávě napsal, že rada zůstane pod jeho vedením a sejde se 12. března.