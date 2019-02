Jízda bez strojvedoucího. ‚Řešil venku poruchu, vlak se rozjel a dveře zavřely,‘ říká generální inspektor

Co se zatím podařilo zjistit o okolnostech jízdy bez strojvedoucího? Kloníte se stále k verzi, že selhal strojvedoucí? Vysvětlil už, proč nebyl ve vlaku?

Strojvedoucí nebyl ve vlaku proto, že během jízdy měl poruchu na brzdě. Vlak mu zastavil a strojvedoucí musel opustit vozidlo, protože tato závada se dá odstranit pouze zvenčí.

Odešel tedy ven řešit nefunkční brzdu, a když manipuloval s ovládacími prvky vozidla, tak se vozidlo samospádem rozjelo zpět do stanice.

Vozidla jsou konstruována tak, že když se rozjede, tak se automaticky zavírají dveře, aby nikdo nevypadl. V tomto případě to ale bohužel znemožnilo strojvedoucímu, aby se vrátil zpět do drážního vozidla a situaci vyřešil.

Jaroslav Vondrovic z Federace strojvůdců upozorňuje, že ve vlaku mají být bezpečnostní mechanismy, které zabrání rozjezdu bez strojvedoucího. A prý si nedovede vysvětlit, proč to v tomto případě nefungovalo. Měl ten zmíněný mechanismus zafungovat?

Standardně vlak samozřejmě zastaví, pokud se pohybuje bez strojvedoucího. Předpokládá to ale, že vše funguje tak, jak má. Když to řeknu zjednodušeně, předpokládá to, že ve vlaku je v pomocném vzduchojemu vzduch, který ho pošle do brzdových válců. A to se bohužel nestalo.

Jak jsem říkal, byla tam chyba na brzdě. Takže musíme vyzkoumat, jaká konkrétní chyba se tam stala, s čím strojvedoucí manipuloval a co se na soupravě stalo, že nefungovalo ani to základní. To znamená, že ani když cestující zatáhli za záchrannou brzdu, tak nefungovala.

A to byla podle vás další chyba, že ta záchranná brzda nefungovala?

Záchranná brzda vám může fungovat pouze v případě, že máte v pomocných vzduchojemech vzduch. To znamená, že se vzduch dostane do brzdových válců a ten vlak zastaví. Pokud tam ale není vzduch, tak tam není tlak a nemá co brzdit.

V tomto případě zatažením záchranné brzdy došlo k tomu, že na kolej spadla kolejnicová brzda a částečně ten vlak brzdil. Ale vzhledem k tomu, v jakém to bylo stoupání, tak to neúčinkovalo dostatečně.

Jakou váhu tomu incidentu přikládáte? A může to být podnět ke zdokonalení pojistek, aby se něco takového už nemohlo opakovat?

Až bude případ vyšetřen, tak zvážíme vydání bezpečnostního doporučení, které může leccos změnit. Na druhou stranu v tuto chvíli je příliš brzy se bavit o tom, jestli za tím stála chyba člověka, technická závada, systémová chyba, na kterou dosud nikdo nepřišel, či kombinace více faktorů. Není normální a nechceme, aby vlaky jezdily bez strojvedoucího takovýmto způsobem.