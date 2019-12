Vlakem zadarmo. Arriva má potíže s wi-fi, nemůže proto dočasně v některých spojích vydávat jízdenky

První pracovní den v novém režimu regionální dopravy ve Zlínském kraji ověřil naplno jeho funkčnost. S potížemi se potýkaly zejména železniční spoje společnosti Arriva. Podle koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje v pondělí ráno jeden spoj nevyjel a další problémy musí dopravce řešit.

„U nízkopodlažních vozidel Lint ve Zlínském kraji nám došlo k selhání wi-fi, proto nejsme schopni cestujícím v těchto vlacích vydávat jízdenky,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub pro Český rozhlas Zlín. Cestující proto těmito spoji dočasně jezdí zdarma.

„Na nápravě intenzivně pracujeme. Věříme, že v průběhu pondělního odpoledne, nejpozději večera, již bude odbavování ve zmíněných vlacích plně funkční,“ dodal Holub. Společnost je podle něj připravena vyplatit kompenzace objednavateli dopravy, tedy Zlínskému kraji. Problém s vydáváním jízdenek je především na Vsetínsku.

U ostatních autobusových i železničních spojů se větší problémy nevyskytly. „Až na nějaká zpoždění a problémy s prodejem jízdenek u společnosti Arriva, zejména na Valašsku, jsme v pondělí nic dalšího nezaznamenali. Podstatné je, že po ranní špičce se již nyní vše srovnalo a jezdí se dle jízdních řádů, někde možná s menšími zpožděními,“ uvedl zástupce společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Novinkou, kterou si cestující nejvíce pochvalují, je nové číselné značení autobusových spojů, podobně jako u MHD. „Je to rozhodně přehlednější a člověk se v tom rychleji zorientuje. Myslím, že to tady mělo být zavedeno už dávno tak, jak už to roky funguje v jiných krajích,“ uvedla v pondělí ráno na zlínském autobusovém nádraží jedna z cestujících Valerie Kořenková.