Vlak mezi Opavou a Malými Hošticemi ještě dva roky nepojede. Oprava trati po povodních se prodraží

Stovky miliónů korun bude stát oprava lokální vlakové trati mezi Opavou a Malými Hošticemi. Potvrdila to Správa železnic. Právě tento úsek je v Moravskoslezském kraji posledním, který se po loňských záplavách ještě nepodařilo zprovoznit. Velká voda ho kompletně zničila. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se kloní k variantě postavit na úseku estakádu, která by pomohla v případě povodní, řekl to Českému rozhlasu Ostrava. Opava/Malé Hoštice 8:07 22. července 2025

Místní lidé si stěžují na dopravní komplikace způsobené zavřenou tratí. „Vlak do Opavy jsem využívala často,“ říká jedna z obyvatelek Malých Hoštic, která bydlí hned vedle osiřelé vlakové zastávky. Těší se na to, až nebude muset chodit na autobus. „Chodit až na zastávku náhradního autobusu je pro mě daleko.“

Záplavy loni v září zdecimovaly půl kilometru kolejí, náspů a poničily i velký most. Je to opravdu poslední neobnovený úsek v Moravskoslezském kraji a ve hře je varianta vybudování mostů nad terénem, říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Jenže tady povodně napáchaly škody opakovaně a to je problém v porovnání s jinými poničenými úseky.

Jednou z variant stavba estakády

„Proto to trvá delší dobu na rozdíl od desítek jiných tratí, konkrétně 83 případů, velkým tématem dnešního jednání je, zda by se nevystavěla estakáda, která by radikálně zvýšila propustnost vodního toku včetně povodní,“ popisuje Svoboda.

Estakádu prosazuje také ministr dopravy Martin Kupka. I když to bude drahé: „Tohle se v tom území ukazuje jako vhodnější řešení pro případ právě povodní. Bude to ale znamenat vyšší náklady, odhad se bude pohybovat někde kolem 700 milionů korun. Směřujeme k tomu, aby se to podařilo zvládnout co nejrychleji – směřujeme ke konci roku 2027.“

Do konce července bude rozhodnuto o variantě. Pak se začne plánovat a těžká technika by měla začít stavět v příštím roce. Hotov pak za dva roky na podzim. Do té doby budou cestující vozit autobusy.