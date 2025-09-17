Vlak na Havlíčkobrodsku srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati je dočasně zastavený
Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu přerušily provoz vlaků.
Mezi stanicemi Okrouhlice a Havlíčkův Brod vozí cestující náhradní autobusy. Předpokládají, že provoz bude obnovený v 19.30.
Policie se o nehodě dozvěděla v 16.15. „Na železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem a Perknovem došlo ke střetu osoby s vlakem. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedla Čírtková. Totožnost muže policie teprve zjišťuje.