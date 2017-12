Jsem zdrcená, zoufá si matka oběti neštěstí u Studénky. Je to fraška, zlobí se další

Devět let po tragickém vlakovém neštěstí u Studénky zazněl verdikt, který zprostil viny všech 10 obžalovaných. Podle senátu se nepodařilo prokázat, kdo za pád mostu může. Slova o neprokázané vině si u soudu vyslechli také pozůstalí a oběti. Doporučujeme Nový Jičín 13:01 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je to fraška, myslím si, že to nekončí. Pocity jsou z toho ty nejhorší,“ uvedla po soudu Pavlína Bulušková, jejíž syn přišel při nehodě o nohy. „Nečekala jsem nic, ale že bude tak jednoznačně řečeno, že obvinění vinni nejsou, to jsem nečekala,“ doplnila.

„Hlava mi to nebere. Je dobře, že se státní žalobce odvolal. Věřím, že někdo bude odsouzen, ale kdy, jestli se toho vůbec dožijeme,“ popsal účastník nehody Richard. „Nevím, jak to dopadne, v tomhle státě už mě nic nepřekvapí. Tohle jsem nečekal, že všechny zprostí, nedokážu se ani vyjádřit,“ dodal.

Soud zprostil viny všechny obžalované v kauze železničního neštěstí ve Studénce Číst článek

Matka jednoho ze zesnulých reagovala slovy: „Jsem zdrcená, za smrt osmi lidí nikdo nebyl odsouzen.“

Novojičínský soud zprostil ve čtvrtek viny všech deset lidí, kteří byli obžalováni z obecného ohrožení kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce z roku 2008. V důsledku tragédie zemřelo osm lidí, zraněno jich bylo 95.

Podle soudce Jaromíra Pšenici většina expertů, které soud během devítiletého procesu vyslýchal, nemá jasno, kdo za pád mostu do kolejiště na vytížené trase může. Zproštění viny požadovali obhájci obžalovaných.

Fotogalerie (12)



„Soud nebyl schopen objektivně a se stoprocentní jistotou říct, kdo může za to, že most spadl. Obávám se, že to už dnes nedokáže říct nikdo," řekl soudce Pšenica.

Tato slova vehnala slzy do očí Richardu Salamonovi z Orlové, který tehdy ve vlaku jel. „Toto jsem rozhodně nečekal. To není možné. Než odsoudit někoho, tak raději nikoho?“ řekl krátce po vynesení rozsudku.