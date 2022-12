Železniční spojení mezi Osekem a Hrobem zastavilo nastražené kamení, narazil do něj vlak

Provoz na železniční trati mezi Osekem a Hrobem na Teplicku v úterý ráno zastavila nastražená hromada kamení. Narazil do ní vlak, ve kterém byl pouze strojvedoucí. Na místě je policie. ČTK to řekla mluvčí policie Ilona Gazdošová. Podle zástupce dopravce Railway Capital se strojvedoucímu nic nestalo. Provoz na trati byl obnoven v 11.20. Podle údajů Správy železnic je to v posledních týdnech třetí incident na tzv. Moldavské dráze.

