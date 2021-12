Poslední den rožmitálské lokálky. Provoz zahájila před 122 lety, teď jí kvůli úsporám nahradí autobusy

Naposledy po více než 120 letech v sobotu vyjelo na trati mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Březnicí vlakové spoje. Právě tato trasa je totiž mezi dvanácti lokálními tratěmi, kde se rozhodl Středočeský kraj kvůli úsporám omezit nebo úplně zrušit provoz. Fanoušci železnice a lokálek tak v sobotu využili posíleného provozu posledních jízd a vypravili se na nádraží do Rožmitálu pod Třemšínem, aby se s lokálkou rozloučili. Audio Rožmitál pod Třemšínem 18:11 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeský kraj ruší dvanáct lokálních vlakových spojů. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na první dvouvozový motoráček řady 810 čekaly na nádraží desítky lidí, další desítky jím přijely z Březnice. Fotku z posledního dne provozu si přišel pořídit třeba i Tonda s tatínkem Ondřejem.

„Myslím, že v každým klukovi je kus romantika, kterej vlaky obdivuje, já jsem jezdil na vandry vždycky vlakem, mladej je šotouš, tak jsme se přišli podívat. Myslím, že to je velká škoda, jednou toho budou lidi litovat,“ řekl Českého rozhlasu.

„Já jsem tady teda nikdy nejel, takže jsem se přišel podívat hlavně kvůli 810, ale mrzí mě to,“ dodal jeho syn.

Stejně jako další cestující i tatínek se synem dostali k lístku taky pamětní jízdenku. Tu jim označil předseda spolku Rakovnicko-protivínská dráha Ondřej Švandelík. Otisk na jízdenky dělal mechanickým razítkem, v železniční hantýrce takzvaným kompostérem, který byl umístěný v čekárně.

Spolek ostatně připravil celou rozlučku, včetně malé výstavy. Švandelík pak připomněl i historii a význam lokální trati. „Byla zprovozněna v červnu 1899 a je to tedy 122 a půl roku. Konec trati se nachází v hojně navštěvované chráněné krajinné oblasti Brdy, takže to bude velká ztráta i pro turistiku jako takovou, tady od nádraží vychází i páteřní brdská cyklostezka do Hořovic,“ popsal.

Jak vypadala jedna z cest lokálky mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Březnicí? Podívejte se ve videu.

Místo vlaku autobus

Výletníci, stejně jako místní tady v Rožmitále pod Třemšínem, tak budou nově muset využívat autobusy. A přestože to podle nich zásadní problém není, lokálky na železnici jim budou chybět.

„Je mi 70 let, a vláček mě vozil do Březnice, když jsem studoval, čtyři roky. Takže pro mě je to smutný ukončení. Bude mi to scházet,” popsal pan Miloslav.

Změny nebo rušení se týkají taky některých lokálních vlaků, které vyjíždí z Bakova nad Jizerou, Rakovníka nebo Dobříše. Celkem to má být dvanáct různých spojů. Středočeský kraj si od toho slibuje úsporu asi 50 milionů korun ročně.