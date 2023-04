Vlakem rychleji z Prahy do Kladna, Liberce nebo Mnichova. Správa železnic modernizuje tratě

Rychlejší, tišší a šetrnější k životnímu prostředí. Na stovky kilometrů železničních tratí v Česku by do deseti let mohly místo starých motoráků vyjet nové elektrické vlaky. Troleje teď Správa železnic instaluje, nebo se k tomu chystá na 500 kilometrech kolejí. Týká se to třeba tratě z Prahy do Kladna a na letiště.

Praha 12:15 16. dubna 2023