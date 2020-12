Začala fungovat jednotná jízdenka OneTicket. Usnadní přestup mezi vlaky různých dopravců

Na železnici od neděle funguje jednotná jízdenka. Takzvaný OneTicket platí na všech tratích, které si u dopravců objednává stát nebo kraje. Má usnadnit cestování třeba těm, kteří musí na své trase přestupovat mezi vlaky různých dopravců. I dál budou společnosti vydávat vlastní jízdenky, které budou většinou levnější. Vlaky také od neděle jezdí podle nových jízdních řádů a Správa železnic v Praze otevřela nové zastávky. Praha 9:16 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak společnosti Leo Express. | Foto: Tomáš Medek

Šéfredaktor serveru zdopravy.cz Jan Sůra připomíná, že přípravy jednotného tarifu se protáhly. „Je to důsledek liknavosti a pomalosti ministerstva dopravy. Plán na jednotnou jízdenku vznikl už poměrně dávno. Ministři v té době ale vždy řešili podle nich důležitější věci. Na druhou stranu ten systém už byl z většiny připravený někdy během poloviny roku a na dvou tratích probíhal zkušební provoz,“ říká.

Že univerzální jízdenka OneTicket vyjde často na více peněz připouští i mluvčí Centra dopravních informačních systémů Martin Opatrný. „Občas se setkáváme s kritikou, že OneTicket je dražší než jednotlivé jízdenky dopravců. Musím poznamenat, že základním smyslem není nabídnout nejlevnější cestování po železnici, ale to nejjednodušší. Aby lidé nemuseli řešit, s jakým dopravcem pojedou.“

Do systému se nyní zapojuje 13 společností. Jednotná jízdenka má usnadnit cestování třeba těm, kteří musejí na své trase přestupovat mezi vlaky různých dopravců. OneTicket zatím neplatí u komerčních spojů, které provozují dopravci na vlastní riziko, to je třeba linka Praha - Ostrava. Tyto spoje by se do systému měly přidat v příštím roce.

Nové jízdní řády

Vlaky v Česku jezdí od neděle podle nových jízdních řádů. Do provozu se vrátila většina spojů, které dopravci rušili kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Správa železnic také otevřela nové zastávky. Vlaky od nedělního rána zastavují u Karlovarské arény, od půlnoci také v nové stanici Praha Eden na přesunuté trati mezi Hostivaří a Vršovicemi. Dopravě v okolí to díky vazbám na MHD uleví, říká mluvčí Správy železnic Nela Frýbová.

S novými jízdními řády se na koleje vrátila většina vlaků RegioJetu a Leo Expressu. Oba dopravci vypraví také nové mezistátní spoje, třeba na Slovensko nebo do Polska.

„Plánujeme spustit přímé vlakové spojení do Polska a taky na Ukrajinu,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Více vlaků do zahraničí vypravují i České dráhy. Bez omezení jezdí tento dopravce ve většině krajů. Seškrtané jsou spoje hlavně v Praze, Středních Čechách a Libereckém kraji.