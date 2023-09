Česko a Polsko řeší rozšíření železniční dopravy. Vlaky se mají vrátit na trať mezi Libercem a Zhořelcem

Přeshraniční vlaková doprava mezi Českem a Polskem se nejspíš rozšíří. Liberecký kraj o tom jedná s Dolnoslezským vojvodstvím. Na Ekonomickém fóru v polském Karpaczi to řekl liberecký hejtman Martin Půta z hnutí STAN. Tématem meziregionálních i mezivládních jednání je ale například i spolupráce záchranných služeb, které doteď nemůžou jezdit pro pacienty přes hranici, i když by to v mnoha případech zkrátilo dojezd. Liberec 10:48 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko jedná s Polskem o rozšíření železniční dopravy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mluvíme s panem Maršálkem o znovuobnovení železniční dopravy mezi Libercem a Zhořelcem,“ řekl v úterý na panelové diskusi o přeshraniční spolupráci na Ekonomickém fóru v Karpaczi hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V současnosti je možné podle něj urazit vzdálenost mezi městy autem za 50 minut. Vlak by ale mohl cestu zkrátit i na 40 minut. Jak Polsko, tak Česko podle něj potřebují investice do infrastruktury.

Obě země jednají o mezinárodním rychlostním železničním koridoru, který by měl propojit Ostravu s Katovicemi. Úsek by měl být součástí trati, díky které by bylo možné dojet až do estonského Tallinu.

Dalším projektem je propojení polské rychlostní silnice S3 s českou dálnicí D11. Zatímco S3 by ale měla být dokončená do roku 2024, česká strana počítá s dotažením dálnice k hranici s Polskem nejdříve na rok 2028.