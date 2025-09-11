Vlaky mezi Pardubicemi a Přeloučí nabírají zpoždění kvůli poruše na zabezpečovacím zařízení
Kvůli poruše na zabezpečovacím zařízení jezdí vlaky ve čtvrtek odpoledne mezi Pardubicemi a Přeloučí pomaleji. Vlaky nabírají zpoždění desítky minut. Kapacita hlavní trati je snížená. Vyplývá to z informací Českých drah.
Porucha se stala na zabezpečovacím zařízení ETCS mezi stanicemi Přelouč - Pardubice. Opatření platí pro dálkovou i regionální dopravu. Mluvčí Správy železnic Martin Kafka zatím neměl podrobnější informace. Provoz na trati zastavený není, uvedl.
Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí.