Vlaky mezi Pardubicemi a Přeloučí nabírají zpoždění kvůli poruše na zabezpečovacím zařízení

Kvůli poruše na zabezpečovacím zařízení jezdí vlaky ve čtvrtek odpoledne mezi Pardubicemi a Přeloučí pomaleji. Vlaky nabírají zpoždění desítky minut. Kapacita hlavní trati je snížená. Vyplývá to z informací Českých drah.

K poruše došlo na zařízení ETCS mezi stanicemi Přelouč - Pardubice (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Porucha se stala na zabezpečovacím zařízení ETCS mezi stanicemi Přelouč - Pardubice. Opatření platí pro dálkovou i regionální dopravu. Mluvčí Správy železnic Martin Kafka zatím neměl podrobnější informace. Provoz na trati zastavený není, uvedl.

Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí.

