Nepochopitelné, nelogické a neekonomické, tak komentují lidé nové jízdní řády vlaků na Benešovsku

Cestující z části Benešovska a Příbramska si stěžují na nový jízdní řád, který platí na železnici od poloviny prosince. Vadí jim třeba to, že osobní vlaky ze Sedlčan odpoledne nenavazují v Olbramovicích na rychlíky do Prahy. Míjejí se jen o čtyři minuty a lidé tam musí hodinu čekat. Olbramovice 15:04 26. ledna 2023

„Nevíte, který exot naplánoval příjezd motoráku ze Sedlčan a Kosovky do Olbramovic každou hodinu, přesně čtyři minuty po odjezdu rychlíku do Prahy, takže auto je nutné nechávat až v Olbramovicích. Případně tedy budu jezdit autem zase tam i nazpátek,“ rozčiluje se jeden z cestujících.

Podobných příspěvků na sociálních sítích se objevilo hned několik a negativní ohlasy jsou slyšet i na nádraží. Lidem vadí hlavně to, že se stále mluví o provázanosti dopravy, aby nemuseli využívat auta. A pak přijdou nové jízdní řády, kde se spoje o čtyři minuty nepotkávají.

Jak aktuálně vypadá návaznost spojů tzv. Sedlčanky na rychlíky na Prahu v Olbramovicích přibližuje nezávislý starosta Sedlčan Ivan Janeček.

„V dopoledních hodinách je lepší spojení ze Sedlčan do Prahy a v odpoledních je lepší spojení z Prahy do Sedlčan. Ale dochází k tomu, že kdo chce v dopoledních hodinách jet z Prahy do Sedlčan a přijede do Olbramovic, tak mu o čtyři minuty ujede rychlík. A odpoledne tomu, kdo by chtěl jet do Prahy, naopak zase o ty čtyři nebo pět minut ujede rychlík na Prahu,“ říká Janeček.

Omezené možnosti na trati

Ivan Janeček jedná o změně jízdních řádů s Integrovanou dopravou Středočeského kraje. Podle mluvčího středočeské integrované dopravy Oldřicha Buchetky je ale problém v možnostech míjení osobních vlaků na Sedlčance.

„Vzhledem k omezeným možnostem křižování na této jednokolejové trati, kdy se protijedoucí vlaky mohou mít pouze ve Štětkovicích, bohužel nebylo možné zajistit krátké přípoje na rychlíky linky R 17 v obou směrech zároveň. Proto jsme se rozhodli přistoupit k tomu, že na rychlíky navazují osobní vlaky v tom směru, ve kterém danou část dne cestuje větší množství lidí,“ dodává Buchetka.

Podle dopravního experta Jana Vachtla, který řeší za obce a města na Benešovsku návaznost dopravy, by situaci vyřešila další vlaková souprava, která by se na Sedlčance pohybovala.

„I svazek obcí to samozřejmě vnímá jako problém, takže my jsme připraveni i ve variantě, že bude nutný další vlak, se na tom finančně spolupodílet. Jestliže taková situace by byla dlouhodobá, tak motivace cestujících využít veřejnou dopravu klesá. Potom se nám časem ukáže, že ten vlak je nevyužitý a může se otevřít nějaká debata o tom, jestli má smysl ho provozovat nebo ne,“ říká Vachtla.

Obavy umocňuje fakt, že v předchozích letech kraj zrušil provoz na několika lokálních tratích, které byly podle něj neekonomické.