Omezení na železnici mezi Prahou a Berounem potrvají asi až do konce roku. Platí nové jízdní řády

Od 29. ledna 2024 platí na tratích 170 a 171 mezi Prahou a Berounem upravené jízdní řády, a to v souvislosti s modernizací úseku mezi Karlštejnem a Berounem. Omezení dopravy potrvá pravděpodobně až do konce roku, respektive do poloviny prosince, než začnou platit zase nové jízdní řády. Praha/Beroun 20:53 31. ledna 2024

V úseku mezi Karlštejnem a Berounem bude výrazně snížená kapacita tratě a bude tu proto nutné dočasně snížit počet projíždějících vlaků. Nabídka spojení v čase ranní dopravní špičky zůstane zachována, omezení budou začínat až zhruba od 9 hodin dopoledne a skončí vždy kolem 19. hodiny.

Aby byla zajištěna dopravní obslužnost obce Srbsko, budou ve zdejší zastávce mimořádně zastavovat rychlíky linky R16 Berounka. Ty zároveň budou mezi 10. a 19. hodinou končit ve stanici Praha-Smíchov a nepojedou dále na pražské hlavní nádraží. Všechny změny jsou zaneseny do vyhledávačů spojení a pro obě tratě jsou vydané nové traťové jízdní řády.

Většina osobních vlaků linky S7 (Český Brod – Praha – Beroun) bude vždy od cca 9 do 19 hodin zkrácena a pojede jen v úseku Český Brod / Praha hl.n. – Karlštejn a zpět. Náhradou za zkrácené osobní vlaky budou zastavovat rychlíky linky R16 Berounka v Karlštejně a v Srbsku.

V celé trase už z Berouna pojede mezi 9. a 19. hodinou jen několik osobních vlaků, a to tak, aby bylo společně s rychlíky zajištěno spojení z Berouna přes Srbsko a dále po trati podél Berounky zhruba každou hodinu. Cestující z Berouna mohou využít také spojení linkou S6, která jede z Berouna na pražský Smíchov po trase přes Rudnou u Prahy.

Nádraží Beroun | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Většina rychlíků linky R16 Berounka (Praha – Beroun – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín) bude mezi 10. a 19. hodinou z důvodu potřeby urychlit obraty v Praze začínat, resp. končit ve stanici Praha-Smíchov a nepojede tak v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět. Z Prahy-Smíchova směrem do Plzně budou tyto vlaky odjíždět zhruba o 15 minut dříve než podle aktuálních jízdních řádů.

Vlaky EC a IC linky Ex 6 Bavorský expres a Západní expres (Praha – Plzeň – München / Cheb) pojedou v celé své trase, nicméně u nich budou v čase od cca 9.30 do 17.30 hod. upravené časy odjezdů z Prahy hl.n. směrem do Chebu, resp. Mnichova. Jednotlivé spoje pojedou o 12 minut dříve než doposud, tj. z Prahy hl.n. ve 23. minutu. V opačném směru zůstávají zachované příjezdy v přibližně stejných časech.

V ranních a večerních hodinách zůstávají jízdní řády beze změn.

Nádraží Beroun - informace o omezení provozu | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas