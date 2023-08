Penicilinových antibiotik bude dostatek, řekl Válek. Do konce září jich přijde 130 000

Penicilinových antibiotik podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) přijde do konce září 130 000, dalších 170 000 do půlky listopadu. Je to víc než loňská spotřeba, řekl.

Praha 12:45 22. 8. 2023 (Aktualizováno: 13:12 22. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít