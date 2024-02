Hlavní je ubránit se Rusku. Nový velitel ukrajinské armády charakter války nezmění, říká analytik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodl o změně v čele ukrajinské armády. Generála Valerije Zalužného nahradil dosavadní šéf pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Generální tajemník NATO Jens Soltenberg řekl, že aliance bude Ukrajinu nadále podporovat. Bezpečnostního analytik Vlastislava Bříza pro Radiožurnál uvedl, že k radikální změně vedení války nedojde. Praha 20:37 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pakliže bude válka pokračovat takto intenzivně, tak se Ukrajina nevyhne další fázi mobilizace tak, aby byla schopna doplnit lidské síly na frontu,“ míní Bříza (ilustrační foto) | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Kdy a jak se případně může projevit změna v čele ukrajinské armády?

Nedomnívám se, že by došlo k nějakým zásadním posunům, co se týče strategie a taktiky vedení války.

Nový vrchní velitel ukrajinských vojenských sil vzešel již z aktivně fungující struktury, která vede válku poslední dva roky. Není to člověk odjinud, je to člověk, který jako přímý polní velitel velel obraně Kyjeva, bitvě o Černíkov, bitvě o Charkov.

Je to ostřílený voják, který sice podléhal aktuálně odvolanému vrchnímu veliteli Zalužnému, nicméně sám činil kroky, které vedly k řadě úspěchů na bojišti. Takže se nedomnívám, že by mělo dojít ke změně radikálního charakteru vedení války.

Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že rok 2024 může být pro Ukrajinu úspěšný pouze tehdy, pokud dojde k účinným změnám v základu obrany země, kterým jsou ozbrojené síly. Berete to spíš jenom jako politické vyjádření, než, že by to mělo mít nějaký reálný obsah?

Ano, spíše se jedná o politickou proklamaci. Všimněte si, že to není žádné obvinění, žádný úder proti generálu Zálužnému, či jiná výtka.

Je to opravdu spíše politická formulace. Ještě bych ale doplnil to rozdělení rolí, které od začátku války na Ukrajině vidíme, mezi tyto dva muže. O politické vedení země, plus o morálku země a o morálku vojáků, a především pak obyvatel se stará prezident Zelenskyj.

Co se týče vojenského vedení vojáků, tak tam to byl, mimochodem mimořádně oblíbený, generál Zalužnyj.

Právě ta relativně neúspěšná pozemní ofenziva z loňského roku - opravdu podtrhuji ‚relativně,‘ protože takový neúspěch to nebyl – způsobila verbální rozkol mezi těmito dvěma muži, kdy vrchní velitel ukrajinské armády konstatoval, že válka se zřejmě ocitne v patové situaci.

To prezident Zelenskyj jednoduše nechtěl slyšet, protože to je věc, která by mohla do budoucna ovlivnit morálku celé ukrajinské společnosti.

Tam začala rozbuška a určité rétorické rozmíšky těchto dvou mužů. Je ale potřeba na druhou stranu zmínit, že ten rozchod, který nastal, byl velmi kultivovaný, byl koordinovaný a to je pro Ukrajinu i Západ jenom dobře.

Nový nejvyšší velitel ukrajinských vojenských sil Oleksandr Syrskyj bývá označován za zastánce tvrdých metod. Údajně kvůli tomu není mezi vojáky příliš oblíben. Naopak generál Zalužnyj byl oblíbený velmi. Jak se ta změna náčelníka generálního štábu může odrazit na morálce a přístupu vojáků?

Já bych takto radikální nebyl. Ano, bezesporu, jedním z důvodů úspěšnosti bývalého vrchního velitele Zalužného bylo jeho charisma, lidský vztah k vojákům, přístup k vojákům, aktivní účast na frontě.

To jsou všechno klady a generál Zalužnyj byl opravdu mužem na svém místě. Co se týče nového vrchního velitele, ano, nemá tak velké charisma, to je pravda.

Na druhou stranu si ovšem získal ostruhy vítězstvími v této válce proti Rusku.

Vojáci to velmi dobře ví. Oni pamatují na obranu Kyjeva, bitvu o Černilov, pamatují na to, jak brilantně, mistrně vedl své mechanizované jednotky, když osvobozoval Charkovskou oblast. To je to, co vyvažuje jeho absenci charismatu, či, chcete-li, vůdcovství. Jeho vojenské schopnosti nejsou podle mého názoru o nic menší než generála Zalužného.

To znamená, že vojáci určitě nebudou mít s tímto vrchním velitelem žádný zásadnější problém. Ostatně, prezident Zelenskyj to tak udělat musel. On na tu pozici nemohl dát nového člověka a musel zachovat kontinuitu už jenom proto, jak byl vrchní velitel Zalužnyj oblíbený.

Ví se něco víc o vztazích mezi Zalužným a Syrským zvláště v těch posledních dvou letech během ruské invaze? Dostávali se do nějakých střetů, konfliktů, měli rozdílné názory ohledně bojové taktiky nebo strategie?

Jestli je měli, tak nevzešly úplně na povrch. Oba dva to jsou charismatičtí lídři. Určitě mají jinou krevní skupinu, řeknu-li to laicky. Nicméně se vždy dokázali nakonec dohodnout, takže ty dva roky spolu dokázali koexistovat ku prospěchu Ukrajiny.

Právě až na podzim loňského roku, jak jsem již zmínil, tam byla ta otázka patové situace, což se prezidentu Zelenskému z důvodu morálky nelíbilo.

Co se týče očekávání, ano, prezident Zelenskyj měl větší očekávání od pozemní ofenzivy, která v loňském roce proběhla, a to pro něj bylo do jisté míry zklamáním. Takže to byl další důvod, proč se rozhodl udělat změnu ve vedení ukrajinské armády.

Otevírá ta změna ve velení ukrajinské armády cestu k další mobilizaci vojáků?

Domnívám se, že pakliže bude válka pokračovat takto intenzivně, tak se Ukrajina nevyhne další fázi mobilizace tak, aby byla schopna doplnit lidské síly na frontu. Není tomu ale tak, že by v tuto chvíli Ukrajina byla na pokraji vojenského kolapsu. To v žádném případě. Ukrajina drží svoje pozice a je schopna je držet i do budoucna.

Ukrajinský prezident ve čtvrtek oznámil, že navrhl odvolanému náčelníkovi generálního štábu Zalužnýmu, aby zůstal v jeho týmu. Může tohle dlouhodobě fungovat, nebo je to spíš jen gesto a snaha, aby to všechno vypadalo hladce a působilo dobře na veřejnost?

Je to věc, která přijít musela, protože obliba generála Zalužného je na Ukrajině opravdu extrémní. Je dobře, že prezident nabídl další setrvání Zalužného, když ne ve funkci, tak minimálně v nějakém poradním sboru.

Domnívám se, že pro Ukrajinu je to dobrá zpráva. Oba muži ví, že hlavním posláním je ubránit se proti Rusku. Takže jsem přesvědčen o tom, že spolu najdou společnou řeč.