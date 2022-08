Obvinění z podvodu i vazba. Podnikatel Římský je v hledáčku několika policejních útvarů

Jeho „podnikatelskou činností“ se zabývá několik útvarů policie po celém Česku, a to včetně elitních detektivů. Podnikatel Vlastislav Římský je teď navíc podle informací serveru iROZHLAS.cz od konce minulého týdne ve vazbě. Obviněn ale byl v jedné ze svých kauz už dříve. A to pardubickými kriminalisty v případu podvodu při výstavbě seniorského domu v obci Těšetice na Olomoucku. Původní zpráva Praha 5:00 3. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozemek, na kterém měl stát Seniorský dům Vojnice. Zarůstá trávou a náletovými dřevinami | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Potvrzuji, že celní správa prověřovala případ s podezřením na páchání trestné činnosti. Při následné realizaci ve spolupráci s orgány policie České republiky zadržela tohoto muže,“ odpověděla mluvčí celní správy Hana Prudičová na otázku, zda na konci minulého týdne v rámci své razie zadrželi i podnikatele Vlastislava Římského.

Protimafiánská centrála prověřuje firmu Xena Praha, stát po ní vymáhá 669 milionů. Stopy vedou do Itálie Číst článek

Z čeho konkrétně Římského policie viní, Prudičová zatím nepřiblížila. A výmluvnější nebyla ani Římského advokátka Nina Rydlová.

„Nebudu vám nic potvrzovat. Nejsem k tomu osobou oprávněnou, navíc mám advokátní tajemství, takže bohužel. Když voláte advokátovi, tak asi tušíte, že vám nic neřekne, ne?“ reagovala Rydlová.

Server iROZHLAS.cz prověřoval, jestli případ náhodou nesouvisí s popsanou kauzou ohledně Římského společnosti Xena Praha, kterou vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli mnohasetmilionové pohledávce ministerstva obrany.

Mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej ale uvedl, že se vazba týká jiného případu: „Podle informací, které jste nám zaslal, se tato věc netýká našeho útvaru.“

Obviněný už dříve

Elitní detektivové ale nejsou jediní, kdo se o Římského zajímá. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, podnikatel je zároveň obviněn z podvodu v případu, který řeší hospodářští kriminalisté krajského ředitelství v Pardubicích.

‚Oči pro pláč a dál nic.‘ Slíbili rekonstrukci hotelu a důchodce obrali o miliony, teď je policie obvinila Číst článek

„V tuto chvíli můžeme potvrdit, že se stále vede trestní stíhání,“ odpověděla jejich mluvčí Dita Holečková s odkazem na případ na Olomoucku, kde s Římským spojená firma měla vylákat peníze z družstva na nikdy neuskutečněný developerský projekt v obci Těšetice.

Ve vesnici s asi dvanácti sty obyvateli nedaleko Olomouce vlastnil Římský skrze své firmy dva pozemky. Developerské zájmy měl na obou. Na prvním z nich mu obec v záměru stavby bytových domů zabránila tím, že odmítla – podle starosty Jindřicha Protivánka (KDU-ČSL) na skutečnitelný projekt – poskytnout peníze na vybudování komunikace a sítí.

Druhý pozemek přímo v obci Těšetice. Vlasníkem je firma Zanzuela Trade, kde je Vlastislav Římský jednatelem. Zarůstá nejen trávou, ale i náletovými jarovy | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle územního plánu to byla od roku 2012 plocha určená k zástavbě. Ten projekt nikdy nebyl dotažený, snad ani nebyl myšlen vážně. Investor měl osm let na to získat alespoň stavební povolení, územní rozhodnutí. Nic z toho se ale ani nesnažil získat,“ vysvětluje starosta, proč projekt zastupitelstvo odmítlo a v roce 2020 schválilo změnu územního plánu. Parcela se tím vrátila „mimo zastavitelnou plochu“.

Druhý projekt vypadal nadějněji. Na místě bývalého statku na návsi místní části Vojnice měl vzniknout podle developerského projektu seniorský dům.

„Bylo to prezentováno jako penzion pro seniory s nějakou pečovatelskou službou. Jestli to bylo vážně myšleno, nevím, ale každopádně nic tady nestojí,“ popsal na místě starosta obce s tím, že se případem zabývá policie. Podrobnosti ale podle svých slov nezná.

Čelní zeď bývalého statku, kterou jako jedinou stavební firma nezbourala. Slouží, jako pomyslný plot pozemku | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, policie Římského v případu obvinila. Konkrétně z toho, že v březnu 2017 po dohodě s tehdejší předsedkyní představenstva firmy Sumway družstvo Evou Šumberovou vylákali od firmy rezervační zálohu ve výši 2,34 milionu korun právě na budoucí koupi pozemků s připravovaným seniorským domem.

Zůstalo ale pouze u podpisu rezervační smlouvy a zaplacení rezervační zálohy. Budoucí kupní smlouvu už mezi sebou tehdy Římským zastupovaná firma Simply Management, jejímž jediným akcionářem je podle obchodního rejstříku aktuálně švýcarská firma, s družstvem neuzavřela. Rezervační zálohu firma také nevrátila.

Léta beze změny. Pozemek v centru obce, na kterém měl stát Seniorský dům Vojnice, zarůstá trávou. Na šířící se plevel si stěžují i sousedi | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

A seniorský dům? Ten se na místě také nestaví. Zůstalo u demolice statku. Pozemek, který do konce září 2021 vlastnila zmíněná Římského firma Xena Praha, zarůstá plevelem. A stejně jako dluhy a další majetek zaniklé firmy, i pozemek přešel na italskou společnost Milano Lavora, která mezitím v zahraničí zanikla.

Nekvalitní zboží

Jak už dříve popsal server iROZHLAS.cz, na italskou firmu přešel majetek Římského společnosti Xena Praha přeshraniční fúzí přes britskou společnost Renter Holding. Přesunu majetku a zániku společnosti Xena Praha předcházela řada nevydařených zakázek, ze kterých za společností vznikly mnohasetmilionové dluhy.

‚Dal mu na kafe desítku.‘ Stát vymáhá 666 milionů, vlastníkem firmy je zadlužený invalidní důchodce Číst článek

Problémy s Římského firmou řešili třeba pražští strážníci, kterým se měla firma pokusit dodat jiné boty než ty, se kterými vyhrála soutěž. A smluvní pokutu, která se s úroky vyšplhala na vyšší stovky milionů korun, po společnosti požaduje za nekvalitní sportovní obuv pro vojáky i ministerstvo obrany.

Vymáhání peněz ale bude vzhledem k fúzi a zániku italské firmy obtížné. Už třeba proto, že majetek jediného dohledatelného majitele společnosti – invalidního důchodce Jaroslava Š. – odhadla insolvenční správkyně podle dřívějších informací Radiožurnálu na 50 tisíc korun. Právě převodem společnosti Xena Praha do zahraničí se severočeští kriminalisté také zabývají.

Pražská policie pak šetřila i požár skladu firmy v pražské Michli. Jak dříve informoval server Seznam Zprávy, pracovala s verzí, že sklad byl zapálen úmyslně, aby mohla firma vymáhat více peněz od pojišťovny.