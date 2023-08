‚Je dost čaje? Určitě po nás jdou.‘ Jak policisté rozkryli gang, který připravil stát o 110 milionů korun

Pásmové rušičky mobilního signálu, přístroje na vyhledávání štěnic a kódová označení pro tabák. Gang nelegálních výrobců cigaret z Olomoucka, který vedl odsouzený podnikatel Vlastislav Římský, se snažil držet práci v tajnosti. Přesto jej celníci ve spolupráci s policií odhalili a velká část obžalovaných už přiznala svou vinu. Za co přesně? Server iROZHLAS.cz přináší celé znění obžaloby. Dokumenty Praha 5:00 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie výrobní linky, cigaret a tabáku, který celníci v bývalé Sladovně objevili | Zdroj: Celní správa České republiky

Začíná poslední červencový týden a jedna z největších jednacích síní Městského soudu v Praze se plní obžalovanými. Jde o nelegální výrobce cigaret, které před rokem zadržela policie společně s celníky. Zadržených je tolik, že se musí vymýšlet provizorní řešení, kam všechny posadit.

Souzeno je 14 lidí – osm Ukrajinců, jeden Rumun, jeden Bulhar a čtveřice Čechů. Každý má svého právního zástupce a v místnosti je i trojice překladatelů. Hned po přednesu obžaloby státním zástupcem svou vinu prohlašuje všech deset cizinců mezinárodního gangu, pro které zatím případ rozsudkem nekončí a budou muset před soudem vypovídat.

Naopak hlava skupiny, Vlastislav Římský a jeho spolupracovník Aleš Matulík si o dva dny později rozsudek hned po prohlášení viny vyslechli. Římský míří na šest a Matulík na čtyři roky do vězení, což je nižší trest, než původně žádal státní zástupce. Ten chtěl pro Římského osm let vězení. Proč?

Škoda: 110 milionů

Proto je třeba se vrátit o rok zpět.Všichni obžalovaní byli tehdy ještě na svobodě a setkávali se společně v areálu bývalé sladovny v obci Příkazy, asi deset kilometrů od hanácké metropole Olomouce.

Právě tam měli podle obžaloby (její celé znění je k dispozici na konci článku) společně provozovat nejméně po dobu dvou měsíců profesionální linku na výrobu cigaret. A docela úspěšně. Svou činnost dokázali tajit i před majitelem areálu, který budovu pronajímal Římského firmě už od roku 2020.

Že něco není v pořádku, upozornila policii na začátku června 2022 až tabáková společnost Japan Tobacco International. A policie se hned na to na areál zaměřila.

Postupně policisté s celníky začali zjišťovat, že z areálu proudí nelegálně vyrobené cigarety s pomocí zahraničních řidičů do dalších evropských zemí. „Cigarety byly vyváženy blíže neustanoveným odběratelům. Velikost relevantního trhu tak lze vymezit minimálně jako území několika členských států Evropské unie,“ píše se v obžalobě s tím, že celá věc měla probíhat minimálně dva měsíce. Tedy po celou dobu od ohlášení, až po zadržení celé skupiny.

Za tu dobu měli podle státního zástupce na lince obžalovaní vyrobit téměř 17,5 milionu kusů cigaret, čímž měli stát připravit na dani o více než 110 milionů korun. Ochrannou známkou konkrétní tabákové společnosti pak mělo být opatřeno více než půl milionu cigaret.

„V uvedeném případě bylo z počitatelného hlediska neoprávněně označeno 530 620 kusů cigaret ochrannou známkou ve znění ‚Marlboro‘ a 17 940 kusů cigaret ochrannou známkou ve znění ‚Richmond‘. Ochranná známka byla uvedena jak na krabičkovém balení cigaret, tak na náustkovém cigaretovém papíře každé cigarety,“ popisuje státní zástupce.

„Ačkoli si byli vědomi, že cigarety vyráběli bez souhlasu a vědomí vlastníků ochranných známek a že výrobou, přechováváním a distribucí takto označených cigaret narušují základní funkci ochranné známky,“ konstatoval státní zástupce, že kvůli tomu způsobili firmám nejen finanční ztrátu, ale že ohrozili i důvěru v ně.

Státní zástupce podotýká, že popsanou trestnou činnost obžalovaných prokazuje „zejména provedené sledování a záznamy telekomunikačního provozu, jakož i obsah zajištěných elektronických zařízení a dále i skutečnost, že řada obviněných byla zadržena přímo při činu“.

‚Čaj‘, rušičky a Chomutov

Z obžaloby je patrné, že všichni zadržení, až patrně na rumunského řidiče kamionu, který rozvážel cigarety po Evropě, využili práva nevypovídat. Řidič se pak pokusil svou vinu popřít s tím, že „postupoval, aniž by věděl, jaký druh nákladu vozí“. Najmout ho měl obžalovaný Bulhar, který ho do areálu sladovny také dopravil.

„Od Bulhara dostal třikrát, až čtyřikrát 500 až 1000 eur. Pracovní pokyny dostával telefonicky v bulharštině. Dostal pokyn, aby vzal auto a někde něco převzal. Převážené zboží bylo v zapečetěných obalech. Nevěděl, co vozí. Podílel se na nakládce, zboží překládal z jednoho nákladního vozidla do druhého. Neví, komu zboží z kamionu předával. Viděl osoby, které nezná,“ cituje obžaloba závěry výslechu.

V ostatních případech trestnou činnost prokazovali policisté na základě dvouměsíčního sledování areálu i hlavních protagonistů případu. Měli tak přehled, s kým se stýkají, kdo do areálu přijíždí a co se z něj vyváží.

Dokonce zaznamenali díky schváleným odposlechům také to, co mezi sebou pachatelé řešili. Šlo například o problémy s rušičkou mobilního signálu a vyhledávačem štěnic, ale i s najatými ukrajinskými dělníky a jejich „nízkou produktivitou a špatnou pracovní morálkou“ či s nepravidelnými dodávkami tabáku, které způsobily to, že se nepracuje a „chlastá“.

„Obviněný XXX se jich (dělníků, pozn. red.) dotazuje, zda je dost ‚čaje‘ (označení pro tabák) a zda je druhá várka kvalitní na rozdíl od té první, nebo zda je to pořád ‚bordel‘. Obviněný XXX podrobně uvádí, že dělníky instruuje, aby zvlhčovali, ale oni to nedělají. Následně uvádí, že se bude dokupovat mražení, protože když se to (tabák, pozn. red.) přesuší, musí se to prudce zchladit, aby to přestalo štípat,“ cituje policejní záznamy obžaloba.

Podívejte se na video ze zásahu celníků a policistů přímo v areálu bývalé sladovny, kde k výrobě tabákových výrobků docházelo.

Odposlechy zároveň ukázaly, že skupina měla s výrobou a distribucí tabáku značné problémy. Ne všechny cigarety dosahovaly potřebné kvality. Cigarety vyvážené do Polska jim nikdo nezaplatil, a tak je skupina musela přepravit zpět do Česka. A problémy měli mít obžalovaní i s hromadícím se odpadem. Přesto gang, řízený Vlastislavem Římským, neplánoval činnost přerušit. Naopak. Z odposlechů vyplynulo, že Římský plánoval výrobu rozšířit o další linku, tentokrát v Chomutově.

„Z hovoru je zřejmé, že obviněný XXX (zřejmě přímo Římský, pozn. red.) má objednanou linku za ‚1,2 milionu‘, disponuje patřičnými kontakty a zajišťuje odbyt. Uvádí, že bude potřeba tam nahnat deset Ukrajinců, kteří můžou dělat pomocné práce,“ píše se v obžalobě s tím, že k sehnání pracovní síly plánovali využít známosti v některé z pracovních agentur. Řešili také vybavení nové výrobny – postele, ledničky, vařiče – aby tam mohli dělníci bydlet. A vývoz cigaret na západ, do Belgie.

Výroba krytá firmou

Pak ale přišel 30. červenec 2022 a velký zásah celníků a policistů. Většina dělníků, kteří na lince pracovali, byla zadržená přímo v areálu. Někteří dokonce přímo při práci na lince, nikdo z nich zásah nečekal. Jeden z obviněných se pak podle obžaloby pokusil utéct oknem a přes plot areálu. To se mu ale nepodařilo.

„S ohledem na hluk z výrobní linky a dalších strojů, množství skladovaného tabáku, tabákových výrobků a odpadu, které byly uskladněny volně na zemi, jakož i s ohledem na hygienické podmínky, ubytování a všudypřítomný charakteristický zápach tabáku, muselo být obviněným zřejmé, že se svou prací podílejí na nelegální výrobě a skladování tabákových výrobků, která se zcela vymyká běžným postupům při průmyslové výrobě,“ konstatuje státní zástupce v obžalobě k ukrajinským dělníkům.

Vlastislava Římského pak označuje za vrcholového člena skupiny, který „organizoval a řídil nelegální výrobu, skladování a obchod s tabákovými výrobky, rozhodoval, kdo bude členem této skupiny, zajišťoval řidiče pro nákladní soupravy přepravující tabákové výrobky, dohlížel na překládku, zajišťoval odbyt tabákových výrobků a jejich distribuci zejména zahraničním odběratelům“.

Římský byl také klíčový v celkovém fungování a financování skupiny. „Financoval její činnost a úkoloval její zbylé členy, přičemž odhalení a zadokumentování trestné činnosti bránil nezákonným používáním rušičky telekomunikačního signálu. Podílel se i na řízení nelegálního obchodu s tabákovými výrobky, přičemž zajistil i prostory bývalé sladovny,“ popisuje státní zástupce v obžalobě.

K tomu mu měla posloužit jedna z jeho firem, právě za její činnost výrobu cigaret maskoval a právě na tuto firmu celý areál pronajímal. I proto pro něj žádal státní zástupce z celé skupiny nejvyšší trest. Po prohlášení viny se ale jeho šestiletý trest vězení nakonec pohybuje na hranici trestní sazby – státní zástupce totiž mohl v této kvalifikaci žádat od pěti do deseti let.

