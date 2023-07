Podnikatel Římský přiznal vinu. Za zkrácení daně při nelegální výrobě cigaret ho čeká šest let vězení

V soudem projednávaném případu mezinárodního gangu nelegálních výrobců cigaret už figurují jen dva obžalovaní. Po pondělním prohlášení viny všech deseti cizinců ze skupiny, totiž nově uznal vinu i její šéf, podnikatel Vlastislav Římský. Soudní senát ho rozsudkem poslal nepravomocně na šest let do vězení. Díky uznání viny jde přesto o nižší trest, než jaký mu navrhoval státní zástupce. Původní zpráva Praha 12:06 29. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V popředí si kryje obličej obžalovaný David Kopečný, který zůstává ve vazbě a se kterým bude pokračovat soud v září. Za ním v černém oblečení kráčí údajná hlava skupiny Vlastislav Římský, který si už v případu vyslechl rozsudek | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soud s nelegálními výrobci cigaret, kteří měli připravit stát na dani o více než 110 milionů korun, zaznamenal nečekaný zvrat. Údajná hlava celé skupiny – podnikatel Vlastislav Římský – se rozhodl prohlásit svou vinu a přijmout navržený trest. Připojil se k němu spoluobžalovaný Aleš Matulík.

„Jejich věc byla proto vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí,“ potvrdila mluvčí soudu Štěpánka Tykalová s tím, že o jejich trestu rozhodl soud krátce na to.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Římský si vyslechl verdikt šesti let vězení, Matulík se pak dostal pod hranici trestní sazby a ve vězení stráví jen čtyři roky. „Rozsudek není v právní moci,“ doplnila mluvčí.

Oba obžalovaní přitom shodně tento krok na počátku řízení odmítali s tím, že se cítí v případu nevinní. Redakce proto oslovila také právního zástupce Vlastislava Římského Pavla Kandalece, ten ale nechtěl situaci komentovat, protože neměl zmocnění svého klienta.

Vlastislav Římský odváděný eskortou z jednací místnosti Městského soudu v Praze | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly může institut prohlášení viny v tomto případě výrazně zkrátit soudní jednání. Musí se ale respektovat práva zbylých obžalovaných, kteří ho nevyužili.

„Prohlášení viny činí každý obžalovaný samostatně ke své osobě. Pokud tedy někteří obžalovaní vinu neprohlásí a nesjednají se státním zástupcem ani dohodu o vině a trestu, je nutné, aby řízení s jejich osobami dále pokračovalo standardní cestou, jak předpokládá zákon,“ říká v narážce na zbylé dva obžalované.

Těmi jsou Římského spolupracovníci David Kopečný a Jan Říháček, který je stíhaný na svobodě. Jsou jediní ze čtrnáctičlenné skupiny, kteří zatím neprohlásili svou vinu nebo neuzavřeli se státním zástupcem dohodu. Soudní jednání proto s nimi bude i nadále pokračovat. „Hlavní líčení bylo odročeno na září 2023,“ doplnila mluvčí soudu Tykalová.

‚Vrcholový člen‘

Podnikatel Římský vystupoval podle informací Městského státního zastupitelství v Praze v rámci vytvořené skupiny nelegálních výrobců cigaret jako její „vrcholový člen“.

„Organizoval a řídil nelegální výrobu, skladování a obchod s tabákovými výrobky. Rozhodoval, kdo bude členem skupiny, zajišťoval řidiče pro nákladní soupravy přepravující tabákové výrobky a dohlížel na překládku,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Podle žaloby se Římský staral také o to klíčové – odbyt vyrobených cigaret. „Zajištoval jejich distribuci zejména zahraničním odběratelům, financoval činnost skupiny a úkoloval její zbylé členy,“ doplnil mluvčí.

Jednání všech obžalovaných pak státní zástupce kvalifikoval jako zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve spolupachatelství. „A také jako zločin porušení práv k ochranné známce a jiným označením spáchaný ve spolupachatelství,“ dodává Cimbala s odkazem na firmu Philip Morris, která v případu vystupuje jako poškozená.

Za to státní zástupce v žalobě navrhoval čtveřici Čechů, kteří v případu figurují, tresty mezi sedmi a osmi lety vězení. Deseti cizincům, kteří prohlásili svou vinu už první soudní den, navrhoval nižší tresty od pěti do sedmi let vězení.

„V rámci vytvořené skupiny hlavní obžalovaný vystupoval v postavení jejího vrcholového člena. Organizoval a řídil nelegální výrobu, skladování a obchod s tabákovými výrobky. Rozhodoval, kdo bude členem skupiny, zajišťoval řidiče pro nákladní soupravy přepravující tabákové výrobky a dohlížel na překládku.“ Aleš Cimbala (mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze)

Akce Kolosseum

Celý případ odstartoval před rokem, kdy policisté společně s celníky provedli velkou razii na Olomoucku, kde měla skupina svou výrobnu a sklad.

V něm policisté zajistili přes 17 milionů kusů cigaret, 25 tun tabáku a tabákového odpadu, desítky palet výrobních komponentů jako filtry, papír a velké množství obalového materiálu. Zároveň byla při razii zadržena hotovost ve výši zhruba 3,8 milionu korun.

Na vyklízení areálu se dokonce museli podílet také hasiči a vojáci. „Zejména případ Kolosseum je největší v oblasti odhalování nelegálních výroben za mnoho let zpátky, a to i v celoevropském měřítku,“ komentoval tehdy případ generální ředitel celníků Marek Šimandl.

Nejde ale o jediný případ, ve kterém kontroverzní podnikatel Římský figuruje. I proto současný verdikt nemusí být posledním.

Římský je totiž také součástí kauzy podvodných investic na Olomoucku, kterou stále řeší pardubičtí kriminalisté. A podnikatelem se zabývají také policisté z NCOZ kvůli jeho bývalé firmě Xena Praha, vůči které má pohledávky resort obrany za špatnou dodávku sportovního oblečení pro vojáky a policisty. Firma, která za zakázku získala téměř 700 milionů korun, v Česku zanikla a kapitál přesunula do zahraničí. Vyšetřování případu stále není u konce.

Kdo v případu figuruje? Obžalovaných je 14 lidí: čtyři Češi, osm Ukrajinců, jeden Rumun a jeden Bulhar. Vlastislav Římský (prohlásil vinu)

David Kopečný

Jan Řiháček



Aleš Matulík (prohlásil vinu)

Rostyslav Bakalo (prohlásil vinu)

Oleksandr Fesenko (prohlásil vinu)

Yulian Hristov Gadzhev (prohlásil vinu)

Illia Ieremeiev (prohlásil vinu)

Oleksii Kosiachenko (prohlásil vinu)

Denys Lohvinenko (prohlásil vinu)

Yurii Maslovskyi (prohlásil vinu)

Serhii Ratushnyi (prohlásil vinu)

Borys Shcherbyna (prohlásil vinu)

Stanislav Vlas (prohlásil vinu)