Vlček: Že se ke Stanjurovi včas nedostaly dokumenty k bitcoinům? Jako ministr máte odpovědnost

„Sice jsme měli pochybnosti, ale zachovali jsme chladnou hlavu a ve vládě zůstáváme,“ říká ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vládního hnutí STAN Lukáš Vlček. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluví o předvolební kampani, ale i o bitcoinové kauze a roli jednotlivých ministrů v ní. Terčem kritiky je nyní hlavně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Rozhovor Praha 6:00 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byl jste během bitcoinové kauzy někdy nalomen natolik, že jste vážně přemýšlel o odchodu z vlády?

Každý z nás ve STAN ty pochybnosti měl, protože jak to od začátku začalo vyplouvat, tak to nebylo úplně fajn. Ale na druhou stranu jsme si od začátku jasně hned řekli, že zachováme chladnou hlavu a že i v rámci koalice a od ODS budeme chtít určité záruky.

Rakušan: Koaliční partneři přistoupili na požadavky STAN. K bitcoinové kauze bude mimořádné jednání Číst článek

Naše podmínky byly relativně rychle splněny, takže po nějaké drobné pochybnosti a s vědomím, že chceme zachovat chladnou hlavu, jsme z vlády neodešli. Přestože nám někteří říkali, že to máme udělat, že se nám to vyplatí.

Možná jsme i trochu poučeni tím, co udělali Piráti, jejichž odchod z vlády byl trochu dětinský.

A jste spokojen i s tím, jak svou roli zvládá vysvětlovat ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)? Mám teď na mysli to, jak se k němu dlouhé týdny skrze úřednický aparát ministerstva nedostaly klíčové dokumenty a svého šéfa kabinetu Filipa Bendu i tak podržel.

Vidím, kolik toho kabinetem proteče, ale na druhou stranu je to pak ale samozřejmě i manažerská odpovědnost každého ministra, aby měl kabinet nastaven tak, aby se včas rozblikaly červené kontrolky.

Obětujte Bendu, zaznělo z koalice. Stanjura ale šéfa svého kabinetu zatím podržel Číst článek

Vidím objem dokumentů, všechny ty referátníky a přes kolik lidí projdou. Takže mám pochopení, že v tom objemu dokumentů není možné všude dohlédnout do úplného detailu. Ale na druhou stranu říkám, že pak je na každém ministrovi, aby svůj resort dokázal manažersky zvládnout, aby ty kontrolky začaly svítit.

Teď je to moje spekulace, ale pro ministra financí může být určité zklamání, že mu jeho tým takhle důležitou informaci neřekl nebo nedetekoval, že tam může být určitý problém. Ale to je čistá spekulace.

Pokud by se to stalo v mém případě, tak zaprvé bych z toho byl nejen zklamaný, ale samozřejmě vyvozoval i určité důsledky. Takovou věc resort prostě musí zachytit. Je to podle mě spíš o kvalitě lidí, kterými se obklopíte.

Jednou z podmínek Starostů, když jste si vše vyříkávali s ODS, byla i pozice vašeho náměstka na spravedlnosti Karla Dvořáka (STAN). Šlo vám o to, aby nebyl stranou klíčových rozhodnutí. Jak to s jeho pozicí na resortu vypadá? Přistupuje k němu nová ministryně Eva Decroix (ODS) tak, jak byste si představovali?

Mám informaci, že má ten takzvaný full access, tedy přístup ke všemu podstatnému. V praxi to je tak, že každý ministr a jeho náměstci mají rozdělené role. Zpravidla máte jako pravou ruku prvního náměstka, který je vám i stranicky blízký.

Náměstci ministerstva spravedlnosti Za Pavla Blažka: Radomír Daňhel (ODS), Karel Dvořák (STAN) a Vilém Anzenbacher (za KDU-ČSL)

Za Evy Decroix: Karel Dvořák (STAN) a Vilém Anzenbacher (za KDU-ČSL)

A to byl v případě Pavla Blažka Radomír Daňhel (ODS), který celý bitcoinový dar přímo řešil.

Ano, to v tomto případě byl pan Daňhel. Náš Karel Dvořák měl omezené kompetence a naším požadavkem bylo, aby měl plný přístup, který dle mých informaci už nyní skutečně má. To pro nás bylo důležité.

Souboj s Decroix

Právě Eva Decroix bude vaší soupeřkou na Vysočině, kde oba vedete kandidátky. Jak si na volební souboj s ní věříte?

Evu znám dlouhodobě, byli jsme oponenti v minulých sněmovních volbách i před pěti lety v krajských volbách. Respektuji ji, je to velmi aktivní mladá dáma s názorem na věci.

Boj o provládní voliče. Když to začne mezi ODS a STAN vřít, vzájemně se obviňují z tužeb vládnout s ANO Číst článek

Spíše než ji bych mohl kritizovat jiné: ANO, SPD a další, kteří tvoří aktuální krajskou koalici. Ta teď rozdává předvolební dárečky ve formě slev na jízdném, což pomůže minimu lidí, ale bude to mít enormní náklady. V pondělí jsem se na krajském zastupitelstvu čtyřikrát ptal, kolik to bude stát. Odpověď jsem nedostal.

Spíš než na Evu Decroix chci upozorňovat na tyto strany a jak na kraji nesystematicky rozdávají peníze, jak třeba uplatili SPD uvolněným předsedou výboru. Jde o poslance Radka Kotena, který tak kumuluje funkce za dva platy.

Jak realistická je po volbách spolupráce STAN s ANO?

Vylučujeme ji, což jsme potvrdili i na našem nedávném sněmu.

Platí to i pro případ, kdy by volby dopadly podobně, jak to vypadá teď z průzkumů a hrozila tak vládní koalice, která by si do programového prohlášení třeba dala referendum o vystoupení z EU či NATO? Je ve STAN nějaká část, která přemýšlí o tom, že by v takovém scénáři mohlo být lepší se „obětovat“ a s ANO vládnout?

Tohle slýchávám velmi často, ale zároveň do těchto spekulací nechci jít a řešit, co by kdyby.

A slýcháte to zevnitř strany, nebo zvenčí?

Spíše zvenku. Tím, že máme po sněmu, kde jsme jasně řekli, jaká je naše pozice, tak nevnímám, že by uvnitř strany byla nějaká křídla, která by tuto variantu nějak reálně připouštěla.

Lukáš Vlček na republikovém sněmu hnutí STAN | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Nepůjdeme cestou antibabiše‘

Letos jste se rozhodli pro jinou formu kampaně než vaši vládní i opoziční konkurenti. Představili jste Dobrou kampaň, kdy část finančních prostředků dáváte na pomoc a zviditelnění některých těžkých životních příběhů. Jak jste s tím spokojený?

Je mi to sympatické. Řekli jsme si, že nepůjdeme cestou antibabiše nebo antifialy, protože lidé toho podle našeho názoru mají dost. A pokud zároveň říkáme, že stát se má řídit dobře a dokážeme to doložit našimi zkušenostmi z regionů, tak to chceme i na celostátní úrovni.

Bytostně věříme, že se i kampaň dá dělat jinak. Že ty věci mají i nějaký marketingový účel? Mají, je to ostatně kampaň, ale zvolili jsme tuto formu, protože si myslíme, že voliče může oslovit.

Vládní partneři, ale zároveň hlavní konkurenti. Největší voličské překryvy mají Spolu a STAN Číst článek

Musím říct, že se v tom cítím celkem komfortně, protože to není jen o několika příbězích, které jsme se rozhodli i finančně podpořit, ale je to i o tom, že samotní kandidáti k tomu přistoupili velmi zodpovědně a dnes znovu nasvěcují věci, které mnohdy sami dělali většinu svého profesního života. Akorát o těch věcech více hovoří a ukazují, že jsou pro tu komunitu důležité.

Věříte tomu, že to bude fungovat i ve světle toho, že takřka všichni ostatní do sebe půjdou velmi tvrdě? Ostatně už s tím mnozí začali.

Sice je ta kampaň o tom, že se nechceme vymezovat, ale zároveň se vymezujeme právě tím, že se vymezujeme proti vymezování.

V situacích jako tento týden, kdy například Andrej Babiš tady ve Sněmovně kydal špínu na soudní systém a znevažoval jeden ze základních prvků demokracie, kterým jsou nezávislé soudy, se proti těmto slovům samozřejmě vymezujeme a vymezovat budeme. Ale v kampani chceme hlavně ukazovat na konkrétní problémy a na konkrétní řešení a odpustit si kydání špíny na oponenty.

Co se týče ještě vaší ministerské práce, koordinujete jí nějak i se zástupci opozice? Například s Karlem Havlíčkem (ANO), který měl s vaším předchůdcem ve funkci Jozefem Síkelou (STAN) velmi špatné vztahy?

Jsem velmi otevřený a kompromisně konsenzuální typ člověka a zároveň pokud mi jde o prosazení věcí, které jsou pro mě důležité, tak mi ve věcné rovině nedělá problém dojít za zástupci opozice a zeptat se na jejich názor a přizvat je třeba ke kulatým stolům.

Sám jsem to dělal u svých zákonů, třeba u lex plynu, který ve středu prošel Sněmovnou. Díky této práci mi potom pro mé zákony hlasuje i opozice. Pokud mi jde o věc, která je pro Českou republiku důležitá, nemám problém se o tom s opozicí bavit.

A s tím, jak s vámi spolupracují zástupci opozice, jste spokojený?

Ten vztah je chladný a věcný. Nemám problém diskutovat s kolegou Havlíčkem ani s jinými poslanci ANO, Romanem Kubíčkem Berenikou Peštovou nebo Martinem Kolovratníkem, když teď vyjmenuji ty, se kterými jsem o některých věcech v posledních měsících hovořil. Ale je to vždy ve věcné rovině.

Poslanci schválili lex plyn. Umožní rychlejší stavbu elektráren, oživení uhlí a má přinést konec mařičů Číst článek

Na závěr ještě ke zmíněnému lex plynu. Ten nejprve schválila velká sněmovní většina včetně opozice, ale Senát jej poté vrátil s tím, že pro původní verzi nehlasovali téměř žádní senátoři z klubu ODS a TOP 09. Tuto středu senátní verzi Sněmovna schválila, opět za účasti opozičních hlasů. Jak složité bylo vyjednávání s koaličními partnery zejména z ODS, jejichž postoj málem znamenal, že jeden z vašich klíčových zákonů mohl nakonec skončit pod stolem?

Od začátku jsme k lex plynu přistoupili tak, že jsme nejen koaličním partnerům, ale i opozici říkali a na datech ukazovali, že je ten zákon potřeba, a co by se stalo, pokud by spadl pod stůl.

Ale je schválený a já z toho mám velkou radost. Prošel celým legislativním procesem v rekordním čase a díky němu bude možné rychleji stavět plynové elektrárny. Plyn nám bude už brzy sloužit jako přechodný, ale nezbytný zdroj při odchodu od uhlí a přechodu k jádru a obnovitelným zdrojům.

A vnímal to tak i ten, kdo vám celou cestu legislativním procesem svými pozměňovacími návrhy zkomplikoval, tedy Zbyněk Stanjura a jeho ministerstvo financí? Jde mi o to, kolik možných politických naschválů a koaličních půtek takhle blízko k volbám ve vládní koalici je?

Vnímejme politickou realitu, jsme v předvolebním období, jsme konkurenti, ale nejsme nepřátelé. Náš vztah je samozřejmě jiný než náš vztah třeba s SPD. A je jasné, že je konkurenční.