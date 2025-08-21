Vlčice odchycená v okolí Kundratic uhynula. Příčinu smrti pomůže určit pitva
Úspěšně odchycená vlčice v noci z 19. na 20. srpna v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní, ve středu v odpoledních hodinách uhynula. Krizový štáb Správy NP Šumava rozhodl o provedení pitvy zvířete, jehož totožnost bude známa z výsledku analýzy DNA.
„Je to velmi smutná událost. Možný důvod nebo důvody úhynu by snad mohla odhalit pitva, na kterou tělo vlčice předáme. Zároveň čekáme na potvrzení její totožnosti, kterou potvrdí analýza DNA. Výsledky budou známy nejpozději příští týden v pondělí,“ uvádí mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
„Vlčice, kterou se povedlo odchytit minulý týden, a byla vrácena do výběhu, je při sčítání vlků spatřena se smečkou,“ doplňuje mluvčí.
Zoologové Správy NP Šumava se teď soustředí na odchyt posledního vlka, který prokazatelně unikl z výběhu. Prověřují především širší okolí Srní, místa, ze kterých mají z posledních dvou týdnů nejčastější hlášení.
Krizový štáb, jehož existence byla prodloužena do 29. srpna, mimo jiné prověřuje varianty úniku vlků. Byla proto provedena prověrka možné průchodnosti nitrem kamenného moře kouřotvornými prostředky. Ta prokázala, že z výběhu nevede žádná cesta, která by umožňovala průlez zvířat z výběhu. Současně se začíná připravovat projekt ještě lepšího zabezpečení chovu vlků v Návštěvnickém centru.
„Ačkoli doteď nevíme, jak se vlci mohli dostat z výběhu, začínáme s přípravami na posílení zabezpečení výběhu. Díky tomu, že návštěvnické centrum je veřejnosti uzavřené, dojde také k revizi všech stavebních prvků a to jak ve výběhu, tak také v samotném centru. Přeci jen, návštěvnické centrum je v provozu již deset let a je možné, že budou potřeba nějaké opravy. Naposledy prošla částečnou rekonstrukcí lávka ve výběhu, konkrétně se vyměnily pochozí dřevěné prvky a zábradlí,“ říká Jan Dvořák.
Především z důvodu vytvoření dostatečného klidu pro vlčí smečku uvnitř výběhu – po poměrně rušném týdnu, ve kterém se celá smečka chovala velmi neklidně - zůstává Návštěvnické centrum Srní veřejnosti uzavřené a to nejméně do 31. srpna.