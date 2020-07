Vlčnov hlásí osm nakažených, krajská hygienická stanice zavádí v obci přísnější opatření

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku prokázaly testy nákazu novým typem koronaviru u osmi lidí. Od sobotních 16.00 musejí lidé v obci povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 lidmi, je nutné při nich dodržovat rozestupy. Vyplývá to z mimořádného opatření vydaného v sobotu dopoledne krajskou hygienickou stanicí. Vlčnov 11:36 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinné búdy ve Vlčnově | Zdroj: Profimedia

Opatření platí na území obce se zhruba 3000 obyvateli až do odvolání. Jeho součástí je i zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Nařízení o povinném nošení roušek se nevztahuje na děti do dvou let, děti při pobytu v mateřské škole nebo osoby s poruchou intelektu.

O šíření nákazy v obci informoval v pátek večer hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) na svém facebookovém profilu. „V našem slováckém Vlčnově se prokázala nákaza koronavirem u osmi lidí. Proto se vyhlašuje od zítřka (soboty) nošení roušek, zavírání obchodů však nebude. Buďte opatrní, ale nebojte se. U většiny ze 420 pozitivně testovaných v našem kraji byl průběh lehký,“ napsal v pátek Čunek.

Starosta Vlčnova Jiří Matušík (nestr. za ODS) prostřednictvím oficiálních webových stránek obce už v pátek požádal na základě doporučení krajské hygienické stanice občany, aby zejména v uzavřených prostorách používali pokrývku úst a nosu a dezinfekci.

„To, že tady máme nakažené, je pravda. To, že jsou lidi v karanténě, je taky pravda. Vyhlásili jsme doporučení lidem, aby začali nosit roušky v obchodech a v dalších uzavřených prostorech. Čekáme na další pokyny od hygieniků,“ řekl v sobotu dopoledne před vyhlášením mimořádného opatření Matušík.

V karanténě jsou v obci zřejmě desítky lidí, uvedl starosta. Rozšíření onemocnění do Vlčnova podle něj může souviset s ohniskem nákazy na multioborové jednotce intenzivní péče (JIP) Uherskohradišťské nemocnice, kde testy v uplynulých dnech potvrdily covid-19 u deseti zaměstnanců a jednoho pacienta. „Oficiálně ale nikdo nic neřekne, a to ani starostovi. U nás se to rozneslo hlavně v restauracích,“ řekl Matušík.

Podle údajů zveřejněných krajskou hygienickou stanicí ve Zlínském kraji dosud covidem-19 onemocnělo 426 lidí. Od pátečního rána přibylo v regionu šest nakažených. Hygienici zaznamenali 171 případů covidu-19 na Uherskohradišťsku, 146 na Zlínsku, 67 jich evidují na Vsetínsku a 42 na Kroměřížsku. Z nemoci se podle nich v regionu vyléčilo 366 lidí, tři lidé zemřeli.

