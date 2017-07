Vlk pokousal v Olomouci tříletou holčičku. Byla moc blízko výběhu, brání se zoo

„Dívenka utrpěla zranění. Policisté se případem zabývají a veškeré okolnosti a souvislosti zjišťují,“ řekla Českému rozhlasu policejní mluvčí Irena Urbánková. Zároveň vyzvala svědky, aby se přihlásili na linku 158.

Podle mluvčí zoologické zahrady Karly Břečkové splňuje vlčí výběh všechna bezpečnostní opatření. „Návštěvníci nedodrželi bezpečnou vzdálenost od výběhu šelem. Přiblížili se příliš blízko k ohrazení,“ tvrdí. V posledních několika letech je to podle ní jediný takový případ.

Zvíře dívku poranilo v neděli 16. července kolem 14.00 v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Na místě tehdy zasahovali záchranáři, dítě na místě ošetřili a převezli na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice. Podle mluvčího krajské záchranné služby Zdeňka Hošáka se vlk protáhl pod elektrickým ohradníkem a kousnul dívku do kolena, měla otevřenou ránu.

"Holčička zřejmě dřepěla, vlk mohl přes ohrazení vystrčit maximálně jednu čelist, dál se nedostal. Nešlo tak přímo o kousnutí, ale utržení kůže," řekla mluvčí zoo. Z vyjádření policie podle ní vyplynulo, že nešlo o chybu zoo.

Zástupci zoologické zahrady v této souvislosti nabádají návštěvníky k disciplinovanosti. Výběh vlků přitahuje v těchto dnech pozornost i kvůli jejich mláďatům. Podle Břečkové by si však lidé měli uvědomit, že jsou to stále šelmy. "Prošli jsme znovu okolí výběhu a přidali další ohradníky, ale je to o disciplinovanosti návštěvníků. Lidé by si měli uvědomit, že jsou to nebezpečná zvířata, a ne domácí mazlíčci. Denně kvůli tomu návštěvníky napomínáme," dodala mluvčí zoo.